ГОРНЯК22 19.09.2021
Рубцовск

Рубцовск: В Рубцовске в сквере Победы продолжается благоустройство детской площадки | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Горняк22
16 часов Ago

Фото: rubtsovsk.org

В Рубцовске в сквере Победы полным ходом идет благоустройство детской площадки. Как сообщает пресс-служба муниципалитета, здесь укладывают покрытие из резиновой крошки.

Толщина покрытия составляет около двух сантиметров, и при правильном отношении к нему горожан, прослужит не менее десяти лет.

Есть один очень важный момент: чтобы обрести максимальную прочность, покрытие должно основательно просохнуть. Для этого ему требуется время, как минимум, до понедельника, 20 сентября.

Уважаемые рубцовчане! Убедительная просьба: наберитесь, пожалуйста, терпения, и не заходите на детскую площадку сквера Победы до этого времени.

Сегодня в сквере побывали глава города Дмитрий Фельдман и его заместитель Олег Обухович.

“Они пообщались с подрядчиком, посмотрели на сам процесс нанесения резиновой крошки, оценили ее внешний вид и выразили надежду на то, что площадка будет служить рубцовчанам долго и станет настоящим украшением нашего родного Рубцовска”, – отмечают в пресс-службе администрации.

rubtsovskmv.ru

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