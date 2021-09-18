Рубцовск: В Рубцовске установили новый арт-объект | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Фото: altairegion22.ru

В городе продолжаются работы по благоустройству территорий, расположенных у станций и вокзалов. Теперь жители Рубцовска могут полюбоваться на новый арт-объект, установленный на железнодорожном вокзале. Деревянный паровоз с небольшим вагоном установлен у памятника первому пассажиру.

Изготовили скульптуру работники вокзала – Василий Лютов и Сергей Рифель.

Ранее обновили фасады и покрасили внешние стены вокзалов в Рубцовске, Новоалтайске и Благовещенке, сообщает служба корпоративных коммуникаций Западно-Сибирской железной дороги – филиала открытого акционерного общества «РЖД».

rubtsovskmv.ru