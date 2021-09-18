ГОРНЯК22 19.09.2021
Рубцовск

Рубцовск: В Рубцовске обновили светофоры на двух перекрестках | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Горняк22
16 часов Ago

Фото: rubtsovsk.org

В Рубцовске сразу на двух перекрестках обновили светофоры. Об этом сообщила пресс-служба администрации города.

“По результатам топографического анализа аварийности за 2020 год на улично-дорожной сети Рубцовска выявлены 2 аварийно-опасных участка дорог ‒ мест концентрации ДТП: по проспекту Ленина в районе здания № 41 на пересечении с бульваром Победы; по проспекту Ленина в районе здания №143 на пересечении с проспектом Рубцовским”, – отмечают в пресс-службе.

Причина, по которой эти участки дорог стали местами концентрации ДТП, банальна: это нарушение правил проезда перекрестков. Которые, кстати, оснащены светофорами. То есть, являются регулируемыми.

Чтобы снизить аварийность на вышеназванных участках, администрация города провела работу по замены секций транспортных светофоров. Теперь там установлено табло обратного отсчета.

“В октябре будет проведен мониторинг режимов работы светофорных объектов, установленных на данных пересечениях, и по результатам мониторинга будет принято решение об изменении режимов работы данных светофорных объектов”, – информирует официальный сайт муниципалитета.

rubtsovskmv.ru

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