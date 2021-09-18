ГОРНЯК22 19.09.2021
Рубцовск

Рубцовск: «Ночь науки» ждёт рубцовчан | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Горняк22
16 часов Ago

Фото fa.ru

Завтра, 18 сентября, в 15:00 стартует “Ночь науки”. Мероприятие пройдёт в рамках работы региональной площадки Алтайского края на Всероссийском фестивале
“Наука 0+”. Министерство образования региона приглашает всех желающих прослушать несколько научно-популярных лекций.

“Объединенный научный семинар по теме “Дистанционный мониторинг опасных природных явлений” Института водных и экологических проблем Сибирского отделения Российской академии наук представит направление фестиваля “Климат и экология”, – поясняют ведомстве.

Лекции пройдут 18 сентября с 15:00 до 19:00. Для всех желающих будет открыта трансляцию, присоединиться к которой можно на платформе Zoom. Идентификатор конференции – 894 0257 4063, код доступа – 296423.

rubtsovskmv.ru

Добавить комментарий

Похожие записи:

Рубцовск: В Алтайском крае стартовал фестиваль «Дни алтайского сыра»! | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Рубцовск: В Алтайском крае стартовал фестиваль «Дни алтайского сыра»! | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Горняк22
16 часов Ago
Фото из открытых источников/Интернет С 15-го по 25-е сентября в регионе проходят Дни алтайского сыра. Фестиваль проходит в формате online...
Рубцовск: Ведущие ученые в сфере биотехнологий из разных стран мира примут участие в Международном форуме «БИОТЕХНОЛОГИИ: наука, образование, индустрия» | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Рубцовск: Ведущие ученые в сфере биотехнологий из разных стран мира примут участие в Международном форуме «БИОТЕХНОЛОГИИ: наука, образование, индустрия» | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Горняк22
16 часов Ago
В рамках Года науки и технологий с 23 по 26 сентября в столице Алтайского края пройдет крупнейший научный Международный форум...
Рубцовск: В Рубцовске установили новый арт-объект | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Рубцовск: В Рубцовске установили новый арт-объект | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Горняк22
16 часов Ago
Фото: altairegion22.ru В городе продолжаются работы по благоустройству территорий, расположенных у станций и вокзалов. Теперь жители Рубцовска могут полюбоваться на...
Рубцовск: В Рубцовске в сквере Победы продолжается благоустройство детской площадки | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Рубцовск: В Рубцовске в сквере Победы продолжается благоустройство детской площадки | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Горняк22
16 часов Ago
Фото: rubtsovsk.org В Рубцовске в сквере Победы полным ходом идет благоустройство детской площадки. Как сообщает пресс-служба муниципалитета, здесь укладывают покрытие...

Читать по теме:

ВТОПЕ: