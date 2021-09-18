Рубцовск: «Ночь науки» ждёт рубцовчан | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

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Завтра, 18 сентября, в 15:00 стартует “Ночь науки”. Мероприятие пройдёт в рамках работы региональной площадки Алтайского края на Всероссийском фестивале

“Наука 0+”. Министерство образования региона приглашает всех желающих прослушать несколько научно-популярных лекций.

“Объединенный научный семинар по теме “Дистанционный мониторинг опасных природных явлений” Института водных и экологических проблем Сибирского отделения Российской академии наук представит направление фестиваля “Климат и экология”, – поясняют ведомстве.

Лекции пройдут 18 сентября с 15:00 до 19:00. Для всех желающих будет открыта трансляцию, присоединиться к которой можно на платформе Zoom. Идентификатор конференции – 894 0257 4063, код доступа – 296423.

rubtsovskmv.ru