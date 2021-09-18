ГОРНЯК22 19.09.2021
Рубцовск

Рубцовск: Перепишем всех: продлён набор в волонтёры Всероссийской переписи населения | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Горняк22
16 часов Ago

С 15 октября по 14 ноября 2021 года в нашей стране пройдёт Всероссийская перепись населения. Большая часть работы будет проводиться добровольцами. Стать одним из волонтёров ещё не поздно – регистрация началась 1 августа и продлится до конца сентября, информирует Краевой дворец молодёжи.

“Волонтерский корпус объединит добровольцев возрастом от 16 до 50 лет из 85 регионов страны. Волонтеры будут оказывать помощь на выездных переписных участках, работающих на территории предприятий и организаций, проконсультируют граждан по общим вопросам, а также расскажут о возможности принять участие в переписи на участке или на рабочих станциях МФЦ”, – добавляют в ведомстве.

Все добровольцы смогут пройти специальное обучение до начала переписи. Их научат:

  • как общаться и задавать вопросы;
  • как вести себя, если, например, в квартире свадьба или похороны;
  • что делать, если кроме ребенка никого нет дома;
  • как отвечать на главные вопросы (зачем нужна перепись, как используются и защищаются полученные персональные данные).

В процессе работы все волонтёры будут обеспечены питанием и средствами индивидуальной защиты.

rubtsovskmv.ru

Добавить комментарий

Похожие записи:

Рубцовск: В Алтайском крае стартовал фестиваль «Дни алтайского сыра»! | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Рубцовск: В Алтайском крае стартовал фестиваль «Дни алтайского сыра»! | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Горняк22
16 часов Ago
Фото из открытых источников/Интернет С 15-го по 25-е сентября в регионе проходят Дни алтайского сыра. Фестиваль проходит в формате online...
Рубцовск: Ведущие ученые в сфере биотехнологий из разных стран мира примут участие в Международном форуме «БИОТЕХНОЛОГИИ: наука, образование, индустрия» | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Рубцовск: Ведущие ученые в сфере биотехнологий из разных стран мира примут участие в Международном форуме «БИОТЕХНОЛОГИИ: наука, образование, индустрия» | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Горняк22
16 часов Ago
В рамках Года науки и технологий с 23 по 26 сентября в столице Алтайского края пройдет крупнейший научный Международный форум...
Рубцовск: В Рубцовске установили новый арт-объект | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Рубцовск: В Рубцовске установили новый арт-объект | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Горняк22
16 часов Ago
Фото: altairegion22.ru В городе продолжаются работы по благоустройству территорий, расположенных у станций и вокзалов. Теперь жители Рубцовска могут полюбоваться на...
Рубцовск: В Рубцовске в сквере Победы продолжается благоустройство детской площадки | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Рубцовск: В Рубцовске в сквере Победы продолжается благоустройство детской площадки | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Горняк22
16 часов Ago
Фото: rubtsovsk.org В Рубцовске в сквере Победы полным ходом идет благоустройство детской площадки. Как сообщает пресс-служба муниципалитета, здесь укладывают покрытие...

Читать по теме:

ВТОПЕ: