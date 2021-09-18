Рубцовск: Перепишем всех: продлён набор в волонтёры Всероссийской переписи населения | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

С 15 октября по 14 ноября 2021 года в нашей стране пройдёт Всероссийская перепись населения. Большая часть работы будет проводиться добровольцами. Стать одним из волонтёров ещё не поздно – регистрация началась 1 августа и продлится до конца сентября, информирует Краевой дворец молодёжи.

“Волонтерский корпус объединит добровольцев возрастом от 16 до 50 лет из 85 регионов страны. Волонтеры будут оказывать помощь на выездных переписных участках, работающих на территории предприятий и организаций, проконсультируют граждан по общим вопросам, а также расскажут о возможности принять участие в переписи на участке или на рабочих станциях МФЦ”, – добавляют в ведомстве.

Все добровольцы смогут пройти специальное обучение до начала переписи. Их научат:

как общаться и задавать вопросы;

как вести себя, если, например, в квартире свадьба или похороны;

что делать, если кроме ребенка никого нет дома;

как отвечать на главные вопросы (зачем нужна перепись, как используются и защищаются полученные персональные данные).

В процессе работы все волонтёры будут обеспечены питанием и средствами индивидуальной защиты.

rubtsovskmv.ru