ГОРНЯК22 19.09.2021
Рубцовск

Рубцовск: В Рубцовске пройдет «Кросс нации-2021» | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Горняк22
16 часов Ago

18 сентября в Рубцовске пройдёт Всероссийский день бега “Кросс нации-2021”. Спортивный праздник состоится на Трассе здоровья (район городской набережной имени Петрова, правый берег Алея).

Принять участие в массовом забеге могут все желающие, кому это позволяет сделать здоровье. Приём личных заявок – 18 сентября с 09:30 – 10:30 на стартовой поляне Трассы здоровья.

Программа соревнований:

09:30 – 10:30 – регистрация участников, выдача номеров

11:00 – старт на дистанцию 500 м (мальчики, девочки 2012 г.р. и младше – 9 лет и младше)

11:15 – открытие соревнований

11:30 – старт на дистанцию 8 км (мужчины, женщины 2002 г.р. и старше – 19 лет и старше)

11:40 – старт на дистанцию 1 км (мальчики, девочки 2011-2009 г.р. – 10-12 лет; мальчики, девочки 2008-2006 г.р. – 13-15 лет)
старт на дистанцию 4 км (юноши, девушки 2005-2003 г.р. — 16-18 лет).

Награждение победителей и призеров – после каждого забега.

ГОРНЯК22 19.09.2021

rubtsovskmv.ru

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