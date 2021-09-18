Рубцовск: Правовой ликбез: когда прокуратура может обратиться в суд от имени гражданина? | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

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В соответствии со статьей 45 Гражданского процессуального кодекса РФ прокурор вправе обратиться в суд с заявлением в защиту прав, свобод и законных интересов граждан, неопределенного круга лиц или интересов Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, рассказала старший помощник прокурора Рубцовска, младший советник юстиции Наталья Мурамцева.

Но здесь есть один нюанс – заявление в защиту прав, свобод и законных интересов гражданина может быть подано прокурором только в случае, если гражданин по состоянию здоровья, возрасту, недееспособности и другим уважительным причинам не может сам обратиться в суд.

Из этого правила есть исключения – такое ограничение не распространяется на заявление прокурора, основанием для которого является обращение к нему граждан о защите нарушенных или оспариваемых социальных прав, свобод и законных интересов в сфере трудовых (служебных) отношений и иных непосредственно связанных с ними отношений; защиты семьи, материнства, отцовства и детства; социальной защиты, включая социальное обеспечение; обеспечения права на жилище в государственном и муниципальном жилищных фондах; охраны здоровья, включая медицинскую помощь; обеспечения права на благоприятную окружающую среду; образования.

Таким образом, при обращении в прокуратуру Рубцовска гражданина по указанным выше вопросам либо гражданина, который по состоянию здоровья, возрасту, недееспособности и другим уважительным причинам не может сам обратиться в суд, прокурором может быть инициирован иск в интересах данного гражданина, при наличии достаточных оснований для предъявления иска.

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