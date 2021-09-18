ГОРНЯК22 19.09.2021
Рубцовск

Рубцовск: «От барокко до рока»: центральная библиотека приглашает на концерт | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Горняк22
16 часов Ago

Фото: meloman.ru

Трансляция видеозаписи концерта в исполнении Государственного академического камерного оркестра России состоится 18 сентября, в центральной городской библиотеке. Дирижер и солист – Андрес Мустонен.

В программе:

  • Боккерини | «Пещера дьявола» – симфония для струнных ре минор, соч.12 №4
  • И. С. Бах | Концерт для скрипки, гобоя и струнных до минор, BWV 1060R
  • Шуберт | Экоссез
  • Пьяццолла | Танго Duo de amor
  • Джоплин | Два рэгтайма: The Entertainer, Solace (A Mexican serenada)
  • Вяхи | Две пьесы
  • Пейдж | Immigrant song (из репертуара группы Led Zeppelin)

Трансляция состоится в виртуальном концертном зале, в отделе искусств центральной городской библиотеки. Вход свободный.

rubtsovskmv.ru

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