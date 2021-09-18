Рубцовск: «От барокко до рока»: центральная библиотека приглашает на концерт | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края
Фото: meloman.ru
Трансляция видеозаписи концерта в исполнении Государственного академического камерного оркестра России состоится 18 сентября, в центральной городской библиотеке. Дирижер и солист – Андрес Мустонен.
В программе:
- Боккерини | «Пещера дьявола» – симфония для струнных ре минор, соч.12 №4
- И. С. Бах | Концерт для скрипки, гобоя и струнных до минор, BWV 1060R
- Шуберт | Экоссез
- Пьяццолла | Танго Duo de amor
- Джоплин | Два рэгтайма: The Entertainer, Solace (A Mexican serenada)
- Вяхи | Две пьесы
- Пейдж | Immigrant song (из репертуара группы Led Zeppelin)
Трансляция состоится в виртуальном концертном зале, в отделе искусств центральной городской библиотеки. Вход свободный.