Рубцовск: На улице Пролетарской произошла жесткая авария, пострадали три человека | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Фото: Максим Добровольский/Местное время

Сегодня днём на пересечении улиц Пролетарской и Улежникова, в районе “Водоканала” произошло жесткое дорожно-транспортное происшествие. 64-летний водитель автомобиля “Тойота Королла Филдер” при повороте направо (с улицы Улежникова на улицу Пролетарскую) выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с грузовым автомобилем “Вольво”, под управлением водителя 1964 г.р., сообщает пресс-служба ГИБДД города Рубцовска.

В результате ДТП водитель автомобиля “Тойота” и два его пассажира 1935 и 1940 г.р. с различными травмами были госпитализированы в Городскую больницу №1.

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