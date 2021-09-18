ГОРНЯК22 19.09.2021
Рубцовск

Рубцовск: В Рубцовске началась укладка асфальта на улице Краснознаменской | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Горняк22
16 часов Ago

Фото: Максим Добровольский/Местное время

Продолжается ремонт городских дорог. В четверг, 16 сентября, специалисты Юго-Западного ДСУ приступили к укладке первого, выравнивающего слоя асфальта на улице Краснознаменской.

Капитальный ремонт Краснознаменской производится от переулка Садового до улицы Калинина. Он подразумевает обустройство бордюров, примыканий, парковок и дорожных знаков. Кроме того, вовсю идут работы на улице Дзержинского, там также будет произведен капитальный ремонт дорожного полотна на протяжении от улицы Краснознаменской до проспекта Ленина. В настоящий момент идет выработка грунта и обустройство основания из щебня. Движение автотранспорта от улицы Громова до проспекта Ленина перекрыто.

Дорожники работают ускоренными темпами. Только за 16 сентября было уложено 219 тонн асфальтобетонной смеси на площади 1350 кв. метров. Толщина первого, выравнивающего слоя асфальта составляет 7 сантиметров.

ГОРНЯК22 19.09.2021 ГОРНЯК22 19.09.2021 ГОРНЯК22 19.09.2021 ГОРНЯК22 19.09.2021 ГОРНЯК22 19.09.2021 ГОРНЯК22 19.09.2021 ГОРНЯК22 19.09.2021 ГОРНЯК22 19.09.2021 ГОРНЯК22 19.09.2021

rubtsovskmv.ru

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