Рубцовск: В Рубцовске открылись избирательные участки | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Фото: Ирина Жукова/Местное время

Сегодня, 17 сентября, ровно в 08:00 в Рубцовске открылись избирательные участки. В течение трех дней горожане могут проголосовать за выбранных кандидатов и политические партии.

Сразу после открытия участка №496, расположенного в библиотеке семейного чтения “Лад”, пришли голосовать и первые избиратели.

“Если честно, даже не ожидали, что люди пойдут так активно”, – улыбается председатель участковой избирательной комиссии Любовь Ярошенко. – “Наверное, многие решили проголосовать в рабочий день, чтобы в выходные просто отдохнуть или куда-нибудь съездить, пока еще стоит теплая погода”.

На входе в участок каждому человеку вручают пакет, в котором находятся одноразовая маска, шариковая ручка и одноразовые перчатки. Затем измерение температуры.

Для голосования избиратель получает четыре бюллетеня. Напомним, сегодня стартовали сразу две избирательные кампании: в Государственную Думу РФ и Алтайское краевое Законодательное Собрание. Два небольших бюллетеня – по выборам в АКЗС (один – с фамилиями кандидатов по одномандатному округу, второй – по партийным спискам). То же самое и по выборам в ГД РФ, только эти бюллетени гораздо длиннее: намного больше списки кандидатов-одномандатников и политических партий.

Численность избирателей в УИК №496 по спискам составляет 2043 человека по выборам в Госдуму и 2066 – по выборам в АКЗС.

Всего в Рубцовске работают 55 постоянных УИК и три временных. Проголосовать можно 17, 18 и 19 сентября с 08:00 до 20:00.

Фото: Ирина Жукова/Местное время

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