Рубцовск: Будущие педагоги Рубцовска приняли участие в празднике «День здоровья» | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

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Всё больше молодых рубцовчан принимают решение вести здоровый образ жизни. И спортивные праздники – хороший повод не только проверить свою физическую форму, но и весело провести время. Так, на стадиона ДЮСШ “Спарта” состоялся спортивно-оздоровительный праздник “День здоровья” для студентов 1 курса Рубцовского педагогического колледжа.

“Основная цель мероприятия – привлечь студентов к регулярным занятиям физической культурой и спортом, привить им навыки здорового образа жизни и воспитать бережное отношение к своему здоровью. Также в процессе состязаний происходит сплочение студентов и их классных руководителей”, – пишет пресс-служба учебного заведения.

Первокурсникам необходимо проявить себя в нескольких спортивных конкурсах: отжимание, прыжки на скакалке, поднимание туловища, прыжки в длину, бег и многие другие. Судьями на соревнованиях выступали студенты первого курса специальности “Физическая культура”. По итогам мероприятия в общекомандном зачёте места распределились следующим образом:

1 место – группа ДО 211;

2 место – группа – НК 213;

3 место – группа НК 211.

Также каждая команда была отмечена грамотами за победу в определенном виде конкурса:

Дартс – 1 место – группа НК 213;

Комбинированная эстафета – 1 место – группа НК 213;

Прыжок в длину с места – 1 место – группа НК 211;

Прыжки на скакалке – 1 место – группа ДО 211;

Бег на 30 м – 1 место – группа НК 211;

Отжимание – 1 место – группа ДО 211;

Поднимание туловища – 1 место – группа НК 211;

Снайпер – 1 место – группа НК 212;

Переправа – 1 место – группа ДО 211.

Призёры и победители получили в награду грамоты и призы от организаторов праздника.

rubtsovskmv.ru