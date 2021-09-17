Рубцовск: Будущие педагоги Рубцовска приняли участие в празднике «День здоровья» | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края
Фото rub-rpc.ru
Всё больше молодых рубцовчан принимают решение вести здоровый образ жизни. И спортивные праздники – хороший повод не только проверить свою физическую форму, но и весело провести время. Так, на стадиона ДЮСШ “Спарта” состоялся спортивно-оздоровительный праздник “День здоровья” для студентов 1 курса Рубцовского педагогического колледжа.
“Основная цель мероприятия – привлечь студентов к регулярным занятиям физической культурой и спортом, привить им навыки здорового образа жизни и воспитать бережное отношение к своему здоровью. Также в процессе состязаний происходит сплочение студентов и их классных руководителей”, – пишет пресс-служба учебного заведения.
Первокурсникам необходимо проявить себя в нескольких спортивных конкурсах: отжимание, прыжки на скакалке, поднимание туловища, прыжки в длину, бег и многие другие. Судьями на соревнованиях выступали студенты первого курса специальности “Физическая культура”. По итогам мероприятия в общекомандном зачёте места распределились следующим образом:
- 1 место – группа ДО 211;
- 2 место – группа – НК 213;
- 3 место – группа НК 211.
Также каждая команда была отмечена грамотами за победу в определенном виде конкурса:
- Дартс – 1 место – группа НК 213;
- Комбинированная эстафета – 1 место – группа НК 213;
- Прыжок в длину с места – 1 место – группа НК 211;
- Прыжки на скакалке – 1 место – группа ДО 211;
- Бег на 30 м – 1 место – группа НК 211;
- Отжимание – 1 место – группа ДО 211;
- Поднимание туловища – 1 место – группа НК 211;
- Снайпер – 1 место – группа НК 212;
- Переправа – 1 место – группа ДО 211.
Призёры и победители получили в награду грамоты и призы от организаторов праздника.