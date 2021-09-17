ГОРНЯК22 17.09.2021
Рубцовск

Рубцовск: Будущие педагоги Рубцовска приняли участие в празднике «День здоровья» | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Горняк22
6 часов Ago

Фото rub-rpc.ru

Всё больше молодых рубцовчан принимают решение вести здоровый образ жизни. И спортивные праздники – хороший повод не только проверить свою физическую форму, но и весело провести время. Так, на стадиона ДЮСШ “Спарта” состоялся спортивно-оздоровительный праздник “День здоровья” для студентов 1 курса Рубцовского педагогического колледжа.

“Основная цель мероприятия – привлечь студентов к регулярным занятиям физической культурой и спортом, привить им навыки здорового образа жизни и воспитать бережное отношение к своему здоровью. Также в процессе состязаний происходит сплочение студентов и их классных руководителей”, – пишет пресс-служба учебного заведения.

Первокурсникам необходимо проявить себя в нескольких спортивных конкурсах:  отжимание, прыжки на скакалке, поднимание туловища, прыжки в длину, бег и многие другие. Судьями на соревнованиях выступали студенты первого курса специальности “Физическая культура”. По итогам мероприятия в общекомандном зачёте места распределились следующим образом:

  • 1 место – группа  ДО 211;
  • 2 место – группа – НК 213;
  • 3 место – группа НК 211.

Также каждая команда была отмечена грамотами за победу в определенном виде конкурса:

  • Дартс – 1 место – группа НК 213;
  • Комбинированная эстафета – 1 место – группа НК 213;
  • Прыжок в длину с места – 1 место – группа НК 211;
  • Прыжки на скакалке – 1 место – группа ДО 211;
  • Бег на 30 м – 1 место – группа НК 211;
  • Отжимание – 1 место – группа ДО 211;
  • Поднимание туловища – 1 место – группа НК 211;
  • Снайпер – 1 место – группа НК 212;
  • Переправа – 1 место – группа ДО 211.

Призёры и победители получили в награду грамоты и призы от организаторов праздника.

rubtsovskmv.ru

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