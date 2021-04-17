Разновидности и размеры облицовочного кирпича

Облицовочный кирпич внешне более привлекателен, чем рядовой – ведь он является элементом отделки стен и не должен «ударить в грязь лицом». Его используют не только для облицовки, но и для изготовления красивых оград, а в некоторых случаях для внутреннего оформления помещений. Как можно заметить на представленных ниже фото, виды и цвета облицовочного кирпича существенно отличаются.

Виды облицовочного кирпича в зависимости от материала изготовления

Основные ингредиенты, используемые в кирпичном производстве – это цемент с известняком и глина. Для окрашивания применяют вещества натурального происхождения. Получается материал, стойкий к лютым морозам, не пропускающий воду и экологически безопасный. В зависимости от технологии производства и используемых ингредиентов облицовочный кирпич может быть: керамическим, клинкерным, гиперпрессованным и силикатным. Вы можете также воспользоваться Онлайн калькулятором расчета облицовочного и рядового кирпича https://basvl.ru/

Керамический кирпич

Этот вид облицовочного материала может иметь полнотелое или пустотелое исполнение. Производят данный кирпич из определенных сортов глины. На внешний вид это не влияет, а вот нагрузка на опорные конструкции (напрямую зависящая от тяжести материалов) бывает различной – это следует учитывать при покупке кирпича.

Что касается лицевой поверхности, то ее декорируют множеством способов. Классический вариант – гладкая плоскость (блестящая или матовая). Возможна фактурная отделка, имитирующая совершенно иной материал (например, камень). Популярная отделка – глазурование, придающее поверхности нарядный вид и красивый блеск. Отличный вариант для изготовления мозаики.



Керамический пустотелый облицовочный кирпич.



Клинкерный кирпич

Данный вид изделий тоже относится к керамике, однако является более современной ее вариацией. Благодаря добавкам особого сорта глины и обжигу при очень большой температуре, получается весьма крепкий и долговечный материал. Он пригодится там, где нагрузки большие и постоянные. Клинкерными изделиями хорошо оформить проемы окон с дверями, вымостить дорожки на даче или территорию двора, отделать цоколь.

Так как кирпич отличается высокой плотностью и минимумом пор, его водопоглощение весьма низкое. Этот факт повышает стойкость к морозам. Облицованная плоскость может долго служить, не покрываясь трещинами и сколами и не теряя красивого вида. Но в увеличенной плотности таится небольшой подвох – повышение теплопроводности.

Большим разнообразием отличаются как палитра тонов клинкерного камня, так и его габаритные характеристики. Например, есть вид, названный «длинным кирпичом», длина которого и впрямь солидная – 52,8 сантиметра. Ширина и высота его составляют 10,8 и 3,7 сантиметра.



Клинкерный пустотелый облицовочный кирпич.

Гиперпрессованный кирпич

Данная разновидность изделий получается без использования обжига. Вместо его применяют метод высокого давления, воздействуя с его помощью на сформованные изделия. Такие компоненты, как песок с глиной, из состава этого кирпича исключены. Здесь используется известняк, цементные добавки и специальные красители.

Благодаря технологии, кирпич обладает весьма фактурным сколом, похожим на вид естественной каменной поверхности. Это нередко обыгрывается художниками-дизайнерами, в результате получаются весьма оригинальные здания. Кроме того, кирпич такого типа прост в обработке, при этом его свойства сохраняются.

Гиперпрессованные изделия обладают повышенной прочностью, не боятся лютых холодов, а форма их просто идеальна (нет ни неровностей, ни отклонений от прямых углов). Однако теплопроводность достаточно высока (ведь она зависит от плотности). Вот, пожалуй, единственный недочет. Впрочем, его легко исправляют применением теплоизолятора.



Гиперпрессованный кирпич.

Силикатный кирпич

Данная разновидность обойдется дешевле всего, однако по внешним характеристикам она стоит на одном из последних мест. Поэтому для облицовки силикатные изделия используют всё реже. Люди хотят видеть стены своих домов оформленными красиво и со вкусом, а другие материалы позволяют сделать это лучше, чем силикатный кирпич.



Полнотелый силикатный кирпич.

Пустотелый и полнотелый облицовочный кирпич

Кирпичи для фасадов могут быть монолитными (полнотелыми), заполненными материалом по всему объему и имеющими солидный вес. Из них получается более крепкая облицовка (но и более холодная).

Пустотелые – это изделия с внутренними полостями (круглыми, квадратными, прямоугольными). Такой кирпич отличается небольшим весом и лучше удерживает тепло за счет сохранения его внутри пустот.

Виды цветов облицовочного кирпича

Когда выбирается оттенок для отделки фасада дома, смотрят на то, какую гамму имеют окна, двери, крыша и другие элементы. Также зависит выбор цвета от габаритов и формы здания.

Так, если площадь облицовки маленькая, то глаз способен увидеть меньше цветовых тонов кирпича. Многие из них покажутся тусклее и бледнее, чем на самом деле. Поэтому при оформлении небольших деталей выбирайте цвета поярче, посочнее, чтобы они заиграли как следует.

Если же вам хочется увидеть во всей красе какой-нибудь не очень яркий или темноватый тон, то используйте достаточную площадь. Допустим, выложите всю большую стену таким кирпичом. Имейте в виду, что очень темные цвета часто воспринимаются как сплошная чернота.

Кроме этого помните о сочетании цветов, когда они находятся рядом. Вместе они смотрятся иначе, чем в одиночку. Если их яркость примерно равна, то они могут поменяться тонами (в кладке баварского типа это важно). Особенно заметен этот эффект при обрамлении одного цвета другим. А вот на границе заметно противоположное: цвета приобретают насыщенную кромку (темный – темную, светлый – светлую), как бы старясь отгородиться друг от друга.

Цвета лицевого керамического и клинкерного керамического кирпича

Гамма цветов у этих изделий обширна, но даже один цвет может различаться в оттенках по партиям. Ведь получившийся в итоге цвет зависит от обжига, а также от наличия тех или иных примесей (как правило, металлических). К примеру, железо дает красноту. Чем его больше, тем ярче кирпич.

И если облицовку проводить, по очереди используя изделия из разных партий, то на стенах могут получиться не очень эстетичные разноцветные группы кирпичей. Опытные каменщики, впрочем, придумали, как с этим справиться: они берут кирпичи то из одной партии, то из другой, то из третьей. В итоге стена выходит равномерной окраски – цветовые отличия малы и не бросаются в глаза.

И ряд производителей тоже решил помочь потребителям, выпуская пачки кирпича, цвет которого различен. Даже более того – порой даже поверхность отдельных деталей имеет плавные переходы оттенков. Все вышеперечисленные особенности являются нормой для этого вида кирпича.

Чтобы вы смогли оценить все цветовые особенности керамического облицовочного кирпича, ниже мы приводим фото не отдельных кирпичей, а кладки из определенных цветов керамического кирпича:

Цвета гиперпрессованного кирпича

Здесь нет обжига, поэтому тон изделиям задает красящий пигмент, добавленный в формовочную массу. Благодаря данному факту все кирпичики окрашиваются ровно по всему объему, а партии не отличаются по гамме друг от друга. Однако добавленный цемент с его грязно-серым цветом снижает яркость изделий. Их всегда можно отличить от клинкерных и керамических кирпичей по слегка сероватому оттенку – так называемому «бетонному».

Фото облицовочного гиперпрессованного кирпича и его цвета:

Белый.

Черный.

Фисташковый.

Коричневый.

Красный.

Персиковый.

Серый.

Шоколадный.

Синий.

Слоновая кость.

Соломенный.

Терракотовый.

Зеленый.

Цвета силикатного облицовочного кирпича

Проще всего покрасить такой кирпич по всей массе, для чего краситель добавляют в емкость мешалки, где происходит заготовка смеси. Чтобы отмерить нужное количество краски, используют дозатор. Тут важно не переборщить: слишком много краски обойдется дорого и может привести к ухудшению прочности. А если мало красителя положить, то изделия бледными получатся и некрасивыми. Иногда, в целях экономии, окрашиванию подвергают лишь лицевой слой с двух сторон.

Основные цвета в которые красят силикатный кирпич представлены ниже:

Типы лицевой поверхности

Разнообразить виды облицовочного кирпича помогает оформление его рельефом или фактурой. При этом на ложке (тычке) делают шероховатости, углубления или впадины, образующие узор. Он бывает упорядоченным или хаотично нанесенным. Для его получения используют несколько методов.

Фактура на керамических и клинкерных кирпичах

В тех кирпичах при производстве которого применяется обжиг, рельеф создать проще: на мокрые формованные изделия наносят нужные рисунки, а затем сушат и отправляют их в печку, до полного затвердения. Этот способ нанесения не повреждает поверхность, так что рифленые кирпичи остаются такими же прочными, как и гладкие.

Разновидности их весьма внушительна и показать все образцы в рамках данного материала не представляется возможным, но некоторые, наиболее интерессные фактуры вы можете увидеть ниже:

Кроме этого применяют другие способы создания фактуры.

Торкретирование. При этом способе на лицо изделий наносят крошку минерального происхождения – делают это перед обжигом. За счет спаивания крошки с кирпичной поверхностью образуется оригинальная фактура. А сочетание разных цветов позволяет изделию заиграть новыми красками, плавно переходящими друг в друга.

Отметим, что здесь требуется высокая температура (чтобы расплавить минеральные частицы и спечь их с поверхностью), поэтому торкретированию подвергают лишь клинкерные кирпичи. Полученными декоративными изделиями можно красиво отделать колонны, углы особняка, окна с дверями.

Однако рельеф хуже в уходе, чем гладкая плоскость. А торкретированный кирпич еще больше грязи собирает. И если он белый или светло-кремовый, то придется чистить его достаточно часто, прилагая немало усилий.



Керамический кирпич торкретированный минеральной крошкой.



Кладка из торкретированного кирпича.



Ангобирование – покрытие керамикой. Здесь используется жидкая керамическая масса (ангоб). Ее наносят методом поливки или распыляют на поверхности (уже хорошо просушенные), закрывая полностью цвет и фактуру изделий. Затем следует обжигание в печи. В итоге кирпич приобретает керамическое покрытие толщиной около одного миллиметра.

Иногда, чтобы добиться определенного эффекта (например, иллюзии старинной кирпичной кладки), ангобом покрывают не всю лицевую поверхность, а лишь отдельные участки. Так получаются интересные цветовые переходы.

Что касается эксплуатационных свойств, то они примерно такие же, как и у других разновидностей кирпичей. Однако следует не забывать, что слой отделки достаточно тонкий, поэтому надо действовать аккуратно, чтобы случайно не поцарапать и не сколоть его.

Некоторые виды ангобирования представлены ниже:

Покрытие глазурью. Данная методика весьма близка к предыдущей. Но здесь для отделки применяется не смесь на основе глины, а глазурь особого состава. Она гораздо прочнее и более декоративна. Кроме того, такая поверхность, напоминающая стеклянную, приобретает защиту от влаги. Тут можно вовсю экспериментировать с оттенками и рисунками – глазурование это вполне позволяет. Обязателен обжиг – без него отделка не затвердеет.

Примеры керамического кирпича покрытого глазурью:

Фактура для гиперпрессованных кирпичей

Так как при изготовлении данных изделий высокие температуры не используются, для придания рельефности действуют иным образом, чем во всех описанных выше методах. Для этого стали пользоваться методом раскола кирпича, получая изделия, имеющие вид природного камня. Визуально это выглядит примерно так же, как скол на отломанном куске горной породы.

Предавая кирпичу различные сколы производители выпускают целые линейки продукции с определенными фактурами. Те же производители начали давать свои названия производимым фактурам, поэтому на рынке можно встретить гиперпрессованные кирпичи, которые на вид имеют одинаковый скол, но разные названия.

Раскол производят при помощи специального оборудования. Данное оборудование пресдтавляет собой своего рода гильотину которая раскалывает кирпичи в нужной плоскости, в результате получается фактура, которая называется колотая. Для придания кирпичу, например, фактуры под названием «рваный кирпич» колотую или еще ровную заготовку, по периметру лицевой поверхности, подвергают дополнительным сколам при помощи специального станка.

Таким образом, повергая заготовки различным обработкам производят следующие фактуры гиперпрессованного кирпича: колотый, рваный, скала, дикий камень, мраморный, финский.

Дикий камень.

Финский.

Колотый.

Мраморный.

Рваный.

Скала.

Фактура силикатного кирпича

Силикатный кирпич не может похвастаться таким разнообразием фактур. Однако современные технологии позволяют создавать на лицевой поверхности этого кирпича рустированную и колотую фактуру.

Рустированный.

Колотый.

Разновидности форм облицовочного кирпича

Именно путем облицовки можно волшебно преобразить дом, представляющий собой обычную прямоугольную «коробку». Сделав нечто эксклюзивное, оригинальное и впечатляющее. А чтобы было проще справиться с этой задачей, производители выпускают особый фасадный кирпич – фигурный. С ним даже сложный узор выложить – не проблема.

Фигурные керамические кирпичи

Такими изделиями красиво оформляют пространство вокруг дверей с окнами, обрабатывают углы, карнизы, облицовывают колонны. От стандартной формы отличаются обычно лицевая сторона и бока. Далее опишем основные разновидности.

1. Кирпич, у которого вместо одного уголка плавное закругление радиусом 5,5 сантиметра.

2. Имеет одно закругление гораздо большего радиуса (15,5 сантиметра).

3. Один угол этого изделия срезан (угол 45 градусов, головка высотой 5,5 сантиметра).

4. Срез под 45 градусов оформлен так, что кирпич приобретает форму трапеции с верхней стороной 12,5 сантиметра.

5. Изделие, скошенное по длине под 9 градусов и обладающее скруглением одного угла с радиусом 30 миллиметров. Кроме стандартной длины 24 сантиметра, может иметь длину 28 сантиметров.

6. Кирпич, аналогичный предыдущему виду. Но у него еще присутствует особый выступ для крепления к раме окна.

7. Бок срезан под 30 градусов с двух сторон – образуется угол.

8. Тычок срезан под 30 градусов с одной стороны.

9. Кирпич одна третьяя часть которого изогнута под углом.

10. Имеет два скругления радиусом 5,5 сантиметра (оба по длинной стороне).

11. Кирпич для облицовки, имеющий срезы под 45 градусов с двух боков. Головки остаются по 5,5 сантиметра.

12. Кирпич, применяемый для облицовки. Имеет выпуклую длинную сторону (радиус 36,7 сантиметра).

13. Тычковая и ложковая часть кирпича соединина волнами.

14. Кирпич со скругленными тычковыми и одной ложковой частью.

15. Радиальный полнотелый кирпич.

16. Один угол срезан под 45 градусов. Используется для наружных углов.

17. Кирпич, у которого один угол имеет скругление вогнутого типа. Его радиус 5,5 сантиметра. Остается головка высотой 6 сантиметров.

18. Кирпич с профилированной с одной из сторон поверхностью. Выступ имеет скругление радиусом 2,75 сантиметра. Применяется для отделки карнизов.

Выше предоставлены практически все популярные формы керамического кирпича, но в зависимости от производителя они могут иметь отличия.

Гиперпрессованный фигурный кирпич

Гиперпрессованный кирпич, также может похвастаться огромным разнообразием форм.

1. С одним срезанным углом.

2. Со срезанными двумя углами.

3. С одним скругленным углом.

4. С профилированной поверхностью.

5. Фигурный карниз укороченный.

6. Скругленный угол, укороченный.

7. Полукруг.

8. Форма «капля» укороченная.

9. Карнизный гладкий.

10. С одним закруглением большого радиуса.

11. «Капля» внутренний.

12. «Карнизный» внутренний.

13. Полукруг внутренний

14. «Карнизный» наружный.

15. Кирпич формы «полукруг»

16. Кирпич формы «капля» наружный.

17. Один угол срезан под 450 и фактура скала.

18. Кирпич с фактурой «скала» со срезанными углами.

О размерах облицовочного кирпича

Чаще всего используются кирпичи одинарного размера. Их длинная часть имеет размер 25 см, а остальные два размера – 12 и 6,5 см. Полуторные кирпичи более толстые – вместо 6,5 сантиметра этот параметр у них равен 8,8 см. Есть и двойные изделия, у которых толщина доходит до 13,8 см. Это всё отечественные мерки.

Если говорить о стандартах Европы, то там в основном используют кирпич чуть иных габаритов: 24 см. длины, 11,5 см. ширины и 7,1 см. толщины.

У американцев тоже всё по-своему: 25 на 6 на 6,5 см. или 24 на 6 на 7,1 см. (последний вариант относится к клинкерным, его часто в Европе делают, применяя NF – стандарты Германии).