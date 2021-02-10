13 лучших платежных систем для вашего интернет-магазина • 11.02.2021 • ГОРНЯК22

Система приема онлайн-платежей – головная боль для предпринимателей. Как ее организовать, чтобы покупатели могли платить из России, Украины, стран ЕС и даже Канады/США? Чтобы было быстро, надежно, просто и, по возможности, недорого для самого стартапа.

В этом материале мы рассмотрим 11 самых популярных платежных систем, которые предоставляют услуги интернет-эквайринга (проще говоря, приема платежей на сайте через специальный шлюз), и которые можно подключить к интернет-магазину, работающему в международном формате.

ЮKassa (Яндекс.Касса)

Самый популярный поисковик Рунета, конечно же, не мог остаться в стороне, поэтому несколько лет назад создал функциональную платформу Яндекс.Касса.

Ключевые особенности – максимально широкий перечень платежных решений, которыми можно оплатить покупку через эту систему: карты Visa, MasterCard, American Express и МИР, ApplePay и GooglePay, электронные деньги Webmoney, Yandex.деньги и Qiwi, а так же, WeChat Pay, возможности для приема наличных в через терминалы, банки, салоны связи и многое другое.

В качестве дополнительных «плюшек» платежный сервис от Яндекса предоставляет уже готовое решение для интеграции в ваш интернет-магазин или на сайт и возможность кастомизации формы оплаты. Так же с недавних пор, эта платежная платформа работает с нерезидентами РФ, то есть можно подключить иностранный интернет-магазин. А также очень быстро Яндекс сориентировался в обновленном российском законодательстве и предложил онлайн-кассу для самозанятых.

Минусы у системы тоже есть: например, ее надо долго и мучительно настраивать через отдельный интерфейс, а также несколько дней потратить на согласование подключения с менеджерами сервиса.

Fondy

Платежный сервис Fondy – настоящая находка для тех, кто хочет продавать свои товары и услуги по всему миру! Работает с более чем сотней мировых валют, поддерживает три самые популярные карты (Visa, MC, Maestro), в том числе, российский «Сбербанк» и украинский «Приват-24», интернет-кошельки, включая популярный на Западе PayPal.

Такая универсальность позволяет Fondy занять лидирующую позицию среди платежных сервисов, ориентированных на мировую клиентскую аудиторию. Если вы попробуете работать с покупателями из ЕС, Канады или США, вы очень быстро поймете, насколько эти дополнительные опции актуальны.

Еще одна положительная особенность Fondy – сотрудничество не только с юридическими, но и с физическими лицами. То есть можно подключить прием платежей даже на сайте ФЛП. Здесь вы сможете почитать отзывы о fondy.

LiqPay

Прекрасная платежная система made in Ukraine, которая подойдет, пожалуй, только для граждан Украины и ее резидентов. За 10 лет существования LiqPay смогла организовать прием платежей из почти всех стран мира, позволяя оплачивать товары хоть из Новой Зеландии (тот еще квест).

Работая с этим платежным шлюзом, вы можете быть уверены, что он примет любую кредитную или дебетную карту, которая была выпущена на нашей планете. К неочевидным плюсам LiqPay стоит еще отнести и тот факт, что эта система напрямую подключена к крупнейшему банку Украины – Приватбанку. Это значит, что, имея на руках карту этого банка или счет в нем, вы можете легко подключить свой сайт к этой системе приема платежей, не заполняя при этом никакие договора.

Правда, есть у LiqPay и минус – данный сервис доступен только для юридических лиц и частных предпринимателей.

ArsenalPay

Сервис позволяет принимать платежи на сайте интернет-магазина, и быстро встраивается на любую онлайн-страницу. Отслеживать все транзакции можно в личном кабинете ArsenalPay — система также предоставляет ежедневную отчетность по расчетному счету. Форму для оплаты можно интегрировать с помощью CMS, API, SDK и виджетов — для быстрого размещения доступны уже готовые модули. Но если вы хотите кастомизировать форму для оплаты под фирменный стиль компании или сайт, такая возможность тоже доступна.

ArsenalPay имеет функции автоплатежа и запоминания карт, что существенно облегчает работу с постоянными клиентами. Принимать оплату можно с помощью банковских карт, баланса мобильного телефона и электронных денег. Для того, чтобы предоставлять клиентам чеки по оплате, не нужно иметь отдельную онлайн-кассу.

Paytodo

Платежный сервис для физических лиц и самозанятых, предлагающий интегрировать форму для оплаты на страницу интернет-магазина с помощью API и плагинов CMS. Клиенты могут оплачивать услуги и товары любым удобным для них способом, и преимущества системы в том, что за транзакции не снимаются комиссии. Следить за всеми денежными операциями можно через удобный личный кабинет — там же можно настроить автоплатежи и возвраты денежных стредств на карту покупателям.

Чтобы работать с Paytodo, не обязательно иметь онлайн-кассу – без нее система выдает чеки, и ведет учет поступлений по каждому клиенту. Кроме того, сервис напоминает необходимости платить налоги. Если вы не оформились как самозанятый, это можно сделать через настройки в личном кабинете Paytodo — после регистрации вам будет доступен налоговый бонус в размере 10 000 рублей.

ONPay

Еще один сервис интернет-эквайринга с довольно интересным функционалом. Подойдет как для начинающих интернет-бизнесменов, так и для владельцев крупных интернет-магазинов. Из всех представленных систем для приема платежей, пожалуй, именно у OnPay самая легкая процедура интеграции. По сути, для начала работы с этим сервисом потребуется потратить 15 минут, после чего вы можете использовать уже готовые модули оплаты для самых популярных CMS, либо доработать код системы вручную при помощи менеджеров ONPay или вашего программиста.

После активации вашего магазина в системе вы сможете принимать платежи от владельцев кошельков в Яндекс.Деньги, WebMoney, Qiwi и Bitcoin, через терминалы (только Россия), банки (для Украины доступны только Приватбанк и Альфа-банк), систему денежных переводов Contact, SMS-оплату с телефона, карты Visa и MasterCard. Последний пункт, к слову, дает вам возможность обслуживать не только клиентов из РФ и СНГ, но и жителей Евросоюза и обеих Америк.

Еще одна особенность OnPay – с системой могут работать как юридические, так и физические лица.

PayAnyWay

Еще одна простая и надежная платежная система для интернет-эквайринга с быстрой регистрацией и простой настройкой. Если вы решите иметь дело именно с PayAnyWay, то у вас будет возможность принимать платежи с банковских карт (Visa, MasterCard, МИР), выставлять счета на электронную почту или по sms, делать повторяющиеся (реккурентные) платежи, принимать средства с интернет-кошельков (Webmoney, Qiwi и др.), почтовые и банковские переводы, а так же, оплату через самые крупные сети терминалов России.

Минус системы – ориентированность на работу только с клиентами из РФ. Если вы собираетесь принимать платежи через банк Приват-24 или PayPal, то вам этот вариант вам не подойдет.

RoboKassa

RoboKassa – не самостоятельная платежная система, а платформа для интернет-эквайринга с простым подключением к интернет-магазину или сайту. После регистрации и интеграции кода на сайт вы сможете принимать платежи за свои товары и услуги из пяти источников – банковские карты, электронные деньги, терминалы, интернет-банки и сотовые операторы.

Для тех, кто хочет получать платежи в своем интернет-магазине от заграничных покупателей, Robokassa предоставила возможность оплаты картами Visa и Mastercard для жителей Евросоюза, Прибалтики и СНГ. А вот с канадскими, американскими или австралийскими картами сервис не работает.

Зато есть неоспоримый плюс: Robokassa принимает платежи не только для юридических, но и для физических лиц.

Мегакасса

Сервис из числа заслуживших отличные отзывы на нашем сайте. Megakassa обещает простую схему подключения, мультивалютную корзину, возможность оплачивать услуги банковскими картами (Visa/Master Card/Maestro, системы Альфа-Клик, ПромсвязьБанк), электронными деньгами (QIWI, Payeer, WebMoney, Яндекс.Деньги), наличными через платежные терминалы, а также через салоны связи. При этом можно решить, за чей счет комиссия – будет ли платить покупатель, продавец или же пополам.

E-Autopay

Несмотря на то, что сервис нельзя отнести непосредственно к платежным системам, в этот обзор мы его включили потому, что он представляет собой универсальный инструмент не только для приема платежей на сайте, но и имеет мощный маркетинговый функционал для предпродажного и послепродажного сопровождения клиента.

Итак, если вы решите подключить E-Autopay для приема оплаты на сайте, то благодаря интеграции с большинством российских, украинских и мировых платежных систем, вы получаете возможность приема денег со всего мира без ограничений.

Кроме того, что эта платформа обладает преимуществами всех вышеописанных платежных систем: работая c E-Autopay, вы можете организовать партнерскую программу, отслеживать заказы по номеру отправления, делать уведомления по смс и многое-многое другое.

Правда, использование такого грандиозного инструмента обойдется вам от 20-50$ в месяц. Но это вполне посильная сумма для начинающего бизнесмена.

SpryPay

SpryPay — платежный сервис, рекомендованный пользователями нашего сайта. Его особенность – это работа с электронными товарами (книгами, архивами, программными и другими файлами – то есть с инфопродуктами, не требующими физической доставки).

Обслуживает SpryPay как физических, так и юридических лиц, при этом оформляет полный пакет документов. Из однозначных технологических плюсов — опция просмотра списка операций, экспорта позиций, выгрузки статистики по каждому магазину и мониторинга в режиме реального времени.

Разработчики системы обещают максимально быстрое подключение сразу после регистрации и отсутствие абонентской платы за обслуживание, понятный браузерный интерфейс и возможность работать с мультивалютной корзиной (опция моментальной конвертации в рубли тоже присутствует).

Для тех, кто работает с системой инфобизнеса, есть также партнерская программа.

InterKassa

Очередная платежная система с украинской пропиской и возможностью подключения интернет-эквайринга. Но подойдет, пожалуй, только для украинских интернет-бизнесменов или для тех, кто хочет получать платежи от украинских клиентов.

Функционал Interkassa довольно простой, есть готовые модули для большинства CMS и большой выбор вариантов оплаты (банковские карты, электронные кошельки, терминалы, платежи через sms, криптовалюты и QR-коды). Как и OnPay, сервис InterKassa работает с физическими лицами.

Главный минус этого сервиса – довольно высокая комиссия: от 2,2% до 6,5% (в зависимости от выбранного способа оплаты).

WayForPay

Интернет-эквайринг WayForPay позиционирует себя как простой и надежный сервис для приема онлайн-платежей на сайте. По утверждениям разработчиков, вся процедура регистрации и интеграции системы занимает не более 15 минут, после чего вы можете смело начинать принимать деньги за товары и услуги на своем сайте.

К услугам потенциальных клиентов WayForPay предлагается: онлайн-кредитование (если вы занимаетесь выдачей кредитов), прием иностранных платежей (если вы фрилансер или продаете свои товары за рубеж), инвойс-сервис для выставления счетов по почте или sms, возможность создания шаблонов для регулярных платежей (подписка на сайте и пр.), холдирование денег на карте клиента и многое другое.

С точки зрения безопасности, у WayForPay тоже все хорошо – в платформу интегрирована мощная система от фрода и есть поддержка 3D Secure. Работать с этой системой могут как юридические лица, так и частные предприниматели, от которых требуется просто скан паспорта.

Завершая этот материал, хотим отметить, что владельцы онлайн-сервисов по приему платежей всячески заинтересованы в том, чтобы именно вы стали их новым клиентом, поэтому всегда готовы пойти навстречу, если у вас возникнут какие-то вопросы. Так что, не стоит бояться такого понятия, как интернет-эквайринг. Если ваш интернет-магазин уже почти готов и только ждет, когда вы подключите его к любому из сервисов выше, то смело делайте этот шаг!

Igor Bromot