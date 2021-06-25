Горняк22: Суд Барнаула вынесет приговор виновному в падении девочки в колодец

Мэрия рассказала о состоянии девочки, упавшей в колодец в барнаульском парке Фото: Instagram.com/@barnaul.official.gorod

Гуляя в парковой зоне Барнаула с бабушкой, двухлетняя малышка упала в припорошенный снегом и листьями открытый люк колодца

В пресс-службе прокуратуры Алтайского края рассказали, что сформировано обвинительное заключение по делу о падении ребенка в колодец ливневки. Речь идет об инциденте, который произошел в октябре 2020 года.

Гуляя с бабушкой по парку в районе улицы Аванесова в Барнауле, двухлетняя девочка провалилась в открытое отверстие смотрового колодца. Спасатели вытащили девочку с помощью лестницы-палки, потерпевшую доставили в больницу. В результате падения девочка получила закрытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга.

В ходе следствия было определено должностное лицо – начальник дорожно-эксплуатационного участка «Автодорстроя». Свою вину он признал полностью. Уточняется, что после трагического происшествия были проведены работы по установке плит перекрытия и чугунных люков.

В прокуратуре пояснили, что органы следствия квалифицируют действия обвиняемого как халатность. Дело отправлено в Центральный районный суд Барнаула. Обвиняемый может получить либо пять лет лишения свободы, либо ему назначат принудительные работы.

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