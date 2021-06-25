Горняк22: В Барнауле в районе Солнечной Поляны произошел пожар

Пожар. Огонь Фото: Фото: pixabay.com

Очевидцы в соцсетях опубликовали видео: в частном доме горит крыша, источник огня находится внутри дома. Кадры сняты еще до приезда пожарных

Пожар произошел на улице Есенина в поселке Солнечная Пполяна в Барнауле. Об этом сообщили очевидцы в паблике «Инцидент Барнаул» в соцсети «ВКонтакте».

О причине пожара и пострадавших не сообщается.

Ситуация с пожарами в Алтайском крае остается напряженной. Ежедневно, по данным МЧС по региону, в крае случается от 10 до 20 пожаров за сутки. За последние сутки на территории региона ликвидировано 11 пожаров, погиб один человек.

ТОЛК