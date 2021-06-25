Горняк22: На Алтае раненого туриста из Камчатки эвакуировали вертолетом

Эвакуация Фото: МЧС России по Республике Алтай

Самостоятельно передвигаться мужчина не мог. Для его эвакуации из труднодоступной местности потребовалась помощь санитарной авиации

22 июня в Республике Алтай у озера Куйгук в Усть-Коксинском районе 45-летний турист из Петропавловска-Камчатского топором разрубил сухожилия на ноге и не смог больше передвигаться. Для его спасения прилетел вертолет санавиации, сообщает пресс-служба регионального МЧС.

В дежурную часть МЧС поступило сообщение, что один из участников незарегистрированной, но застрахованной туристической группы из Новосибирска получил травму ноги. Участники группы оказали мужчине первую помощь, но не смогли остановить сильное кровотечение. Из-за кровопотери возникла угроза жизни и здоровью пострадавшего.

В тот же день на помощь пострадавшему из Абакана вылетел вертолет МЧС с четырьмя спасателями. По прибытии вертолет совершил посадку в Усть-Коксе для дозаправки, но эвакуацию пришлось перенести на следующий день из-за нелетной погоды. В это время участникам тургруппы удалось сократить кровопотерю у мужчины.

23 июня вертолет вылетел к месту происшествия и забрал пострадавшего, уже подготовленного к транспортировке. Мужчину доставили в больницу в состоянии средней тяжести. Сейчас его жизни ничего не угрожает.

Ранее «Толк» сообщал, что в Красноярском крае медведь растерзал подростка в нацпарке. ЧП произошло днем 21 июня, но спасатели узнали о нем только ночью.

ТОЛК