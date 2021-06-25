Горняк22: В Яровом мужчина выпал из окна многоэтажки, но его тело увозить не спешили

Многоэтажка. Окно Фото: pixabay.com

По неизвестным причинам тело погибшего соответствующие службы забирать не спешили, и любопытные прохожие подходили рассматривали погибшего

В алтайском городе-курорте Яровое мужчина выпал из окна восьмого этажа. От полученных травм он скончался на месте, о чем сообщают очевидцы в паблике «Инцидент Барнаул» в соцсети «ВКонтакте».

При этом, по словам очевидцев, приехавшие на место ЧП сотрудники полиции накрыли тело и уехали.

«Труп мужчины так и остался лежать возле дома. К нему периодически подходят люди и заглядывают под простыню», – говорится в сообщении.

На видеокадрах действительно видно, как проходившая мимо пожилая женщина останавливается возле накрытого тела, поднимает простыню, разглядывает погибшего и трогает его.

Уточняется, что инцидент произошел около пяти дней назад.

Между тем, в ГУ МВД по Алтайскому краю прокомментировали инцидент:

«Совместно с представителем СУ СК осуществлен ряд мероприятий, направленных на установление обстоятельств гибели жителя города Ярового. После проведения следственных действий тело сразу же забрали сотрудники похоронной службы».

ТОЛК