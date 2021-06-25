Горняк22: 14-летнему школьнику оторвало кисть во время прыжка с тарзанки в Подмосковье

Скорая помощь Фото: pixabay.com

Мальчик вместе с друзьями прыгал с тарзанки в водоем. Рука подростка запуталась в петле веревки, из-за чего он лишился правой кисти

22 июня в Московской области 14-летнему подростку оторвало кисть руки во время прыжка с тарзанки, сообщает пресс-служба регионального следкома.

По данным следствия, подросток во время отдыха на водоеме в деревне Кушки Талдомского района прыгал в воду с тарзанки. В какой-то момент школьник рукой зацепился за петлю тарзанки и ему оторвало ее кисть. Пострадавшего экстренно госпитализировали в больницу имени Филатова.

Следователи возбудили уголовное дело по статье 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). В настоящее время устанавливают все обстоятельства произошедшего. СК проводит проверку.

Ранее «Толк» сообщал, что в Москве школьница спала на подоконнике и выпала из окна восьмого этажа. По словам матери, девочка в жаркую погоду часто ложилась спать рядом с незакрытым окном.

ТОЛК