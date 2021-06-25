Горняк22: Окровавленного мужчину задержали в Академии гостеприимства в Барнауле

Полиция Фото: pixabay.com

Окровавленный мужчина пришел в учебное заведение в то время, когда у студентов шла защита дипломных работ. Вызванная полиция скрутила дебошира

23 июня полиция в Барнауле задержала в здании Алтайской академии гостеприимства мужчину, находившегося, предположительно, в состоянии наркотического опьянения. Информацию об этом ИА «Банкфакс» подтвердили в пресс-службе ГУ МВД по Алтайскому краю.

Студенты академии написали в соцсетях, что мужчина порезал руки, затем бегал по крыше и даже упал с нее.

Известно, что задержанного, у которого были порезаны руки, передали экипажу скорой помощи.

До приезда полиции студентов закрыли в кабинетах в целях безопасности.

ТОЛК