Горняк22: На Алтае возбудили дело из-за исчезновения автомобиля с людьми

Горный Алтай Фото: pixabay.com

Автомобиль «ВАЗ-2107» с тремя жителями республики выехал из села Улаган в сторону села Балыкча, и с тех пор о его местонахождении неизвестно

Трое жителей Улаганского района (двое мужчин и женщина) вместе с автомобилем пропали в высокогорьях Республики Алтай 2 июня. 23 июня следком республики сообщил о возбуждении уголовного дела по статье «Убийство двух и более лиц», сообщает пресс-служба СК РФ по Республике Алтай.

Следствию стало известно, что около 23 часов 2 июня один из пропавших мужчин звонил родственникам, которым сообщил, что вместе с попутчиками едет в урочище Куйген-Дюрт, больше никто из пропавших на связь не выходил.

Сообщается, что сотрудники МЧС ведут поиски на реке Чулышман, им помогают и местные жители. Кроме того, следователи взяли личные вещи пропавших для выявление по ним генотипа, назначены судебные экспертизы.

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