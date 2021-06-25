Горняк22: В Уфе полицейские получили до семи лет колонии за изнасилование коллеги

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Высокопоставленных экс-полицейских отправили в колонию, но званий не лишили. По словам потерпевшей, она осталась довольна приговором

В Башкирии верховный суд за групповое изнасилование дознавательницы приговорил бывших полицейских Эдуарда Матвеева и Салавата Галиева к семи годам лишения свободы в колонии общего режима, Павла Яромчука – к 5,5 года лишения свободы в колонии общего режима, сообщает ТАСС.

10 ноября 2020 года в Самаре шестой кассационный суд общей юрисдикции отменил приговор Верховного суда Башкирии, согласно которому Матвеева и Галиева оправдали, а Яромчука осудили на четыре года лишения свободы. Дело отправили на пересмотр в новом составе суда. Обвиняемых, занимавших в органах МВД высокие посты, посадили под домашний арест.

Кроме того, суд обязал подсудимых выплатить потерпевшей 3 млн рублей. Павлу Яромчуку смягчили наказание из-за беременности супруги. Фигурантов дела взяли под стражу в зале суда. После вынесения приговора Матвеев заявил журналистам, что их осудили бездоказательно.

Потерпевшая Гульназ Фатхлисламова рассказала о том, как добивалась приговора для подсудимых, сообщает «МК».

«Почти три года я варилась в этом, мне казалось, что прошла тысяча заседаний, где меня постоянно обвиняли во лжи и аморальности. Наблюдать и участвовать в этом процессе – неописуемо тяжело и отвратительно. Я думала, что утону в слезах и соплях от всего, что было сказано подсудимыми. Эти люди тянули процесс как могли, жалуясь на здоровье. Об извинениях и о признании вины там и речи не шло. Я же просто желала, чтобы все скорее закончилось», – призналась она.

Напомним, что в ночь на 30 октября 2018 года в Уфимском районе Башкирии в одном из отделов полиции полицейские напали на 23-летнюю дознавательницу. Следователи возбудили уголовное дело по факту изнасилования и насильственных действий сексуального характера, совершенных группой лиц. Обвиняемых уволили из полиции. Потерпевшую также уволили за употребление спиртных напитков на рабочем месте.

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