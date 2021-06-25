Горняк22: Неизвестные сообщили о минировании магазина и парикмахерской в Барнауле
Служебная собака. Овчарка Фото: pixabay.com
Поводом для беспокойства владельцев стал звонок от неизвестного горожанина – он рассказал, что сообщение пришло ему на почту
Владельцы парикмахерской и автомагазина, которые расположены на проспекте Калинина, 10, в Барнауле, получили сообщение о возможном минировании помещений. Так, по данным «КП на Алтае», им поступил звонок от неизвестного.
На вызов выехала полиция и группа кинологов с собаками, они проверили все помещения, однако взрывчатых веществ обнаружено не было. Тревога оказалось ложной.
Владелец парикмахерской рассказал, что полиция подробно опрашивала сотрудников, не видели ли они подозрительных людей вчера или сегодня.