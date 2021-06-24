Горняк22: Алтайский край оказался в десятке самых читающих регионов России

Книги. Чтение Фото: pixabay.com

Самая читающая возрастная категории на Алтае – жители в возрасте от 31 до 40 лет. Алтайский край замыкает топ-10 регионов с наибольшей книговыдачей за 2021 год

Сервис электронных и аудиокниг «ЛитРес» опубликовал рейтинг «ЛитРес: Библиотеки». Как свидетельствуют его итоги, Алтайский край уверенно вошел в топ-10 самых читающих регионов страны. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства культуры.

Была проанализирована статистика книговыдачи библиотек в регионах. С начала года в крае их услугами пользовались 2 842 человека, им было выдано 7 106 книг.

Интересно, что люди старше 61 года в Алтайском крае успевают прочесть самое большое количество книг в год – в среднем это 13 томов. Больше всего любят читать женщины – они составляют 80% читателей. Чаще всего спросом в Алтайском крае пользуется художественная литература – 63%. Самый популярный жанр – детективы и триллеры – 18%.

Из авторов, которых чаще всего выбирают алтайские читатели и спрашивают в библиотеках, можно назвать Гузель Яхину, Фредерика Бакмана, Татьяну Устинову, Анджея Сапковского и Роберта Гэлбрейта.

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