ГОРНЯК22 23.06.2021
Происшествия

Горняк22: Тимофеев день. Почему радуга 23 июня — страшное предзнаменование

Горняк22
6 часов Ago

Радуга Фото: pixabay.com

23 июня православные чтят память священномученика Тимофея Прусского, убитого за приверженность к христианству. Отсюда и название — Тимофеев день

Есть и второе название – Знамения Тимофея. 23 июня крестьяне рассматривали природные явления как пророческие предзнаменования. Отсюда и пошло название – Знамения.

Плохие приметы на 23 июня

Радуга в Тимофеев день, как ни странно, считалась плохой приметой, обещающей голодный год.

Потеря перчатки 23 июня предвещала беду, разбитое зеркало – большое лихо.

Народные приметы на погоду

  • При хорошей погоде муравьи попрятались так, что из не видать – значит, грядет ненастье.
  • Разразилась гроза, по небу поплыли светлые облака, а следом темные тучи – за ними явится и град.
  • Если в поле вечером холоднее, чем в лесу, значит, в ближайшие дни будет стоять хорошая погода.

Источник

ТОЛК

Похожие записи:

Горняк22: В Барнауле возобновляют рейды по соблюдению ковид-ограничений и масочного режима

Горняк22: В Барнауле возобновляют рейды по соблюдению ковид-ограничений и масочного режима

Горняк22
6 часов Ago
Рейды Роспотребнадзора Фото: 22.rospotrebnadzor.ru Власти региона ужесточают ограничительные меры из-за ухудшения эпидемиологической ситуации. В ковидных отделениях увеличивают число коек В...

Читать по теме:

ВТОПЕ: