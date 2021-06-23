Горняк22: Когда Международный Олимпийский день и как его отмечают

Олимпийская эмблема Фото: Pixabay

Международный Олимпийский день (International Olympic Day) отмечают каждый год. Это повод рассказать людям об основных олимпийских принципах

В 2021 году Международный Олимпийский день – 23 июня.

Дата такого важного события выбрана не случайно. В конце XIX века в Париже прошел Международный атлетический конгресс по проблемам физического воспитания. 23 июня на этом форуме выступил энтузиаст возрождения олимпийского движения барон Пьер де Кубертен. В докладе барона прозвучали разработанные им самим организационные основы Олимпийских игр, рассказывает «Календарь событий».

23 июня 1894 прозвучало предложение возродить традиций древнегреческих олимпиад и проводить их раз в четыре года, приглашая все страны участвовать.

Основная задача Международного Олимпийского дня – пропагандировать спорт, вовлекать в спорт как можно больше людей.

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