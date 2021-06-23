Горняк22: В Новосибирске мужчина напал на 13-летнего школьника из-за сломанных качелей

Полиция Фото: pixabay.com

Дети сломали качели и случившееся вывело из себя местного жителя, который напал на ребенка. Отец потерпевшего уже написал заявление в полицию на обидчика своего сына

20 июня в Новосибирске мужчина избил на детской площадке 13-летнего подростка из-за сломанных качелей, сообщает NGS.

По словам отца потерпевшего, мальчик пошел гулять с друзьями во двор на улице Фрунзе, а домой вернулся в слезах. Дома подросток рассказал, что дети решили покачаться на качелях.

«Качались на цепных качелях. Раскрутилась и упала гайка, которая крепила страховочную цепочку к перекладине. Мальчишки перестали качаться, подобрали гайку и начали её прикручивать. Подошла женщина и посетовала, что они сломали качели. Дети начали оправдываться, завязалась дискуссия», – объяснил он.

Отец ребёнка рассказал, что затем к ним подошел мужчина, который до этого наблюдал за происходящим со стороны.

«В какой-то момент мужчина ударил моего сына рукой в грудь, у него перехватило дыхание. После этого он крепко схватил его рукой за шею. Другой рукой он бил сына по голове и просил его назвать адрес» – признался отец.

Нападение засняли камеры видеонаблюдения. На записи можно увидеть, как мужчина сначала просто стоит у детской площадки и наблюдает, а позже силой тащит за собой ребёнка. Один из его ударов также попал на видео. За мальчика попыталась заступиться женщина, но мужчину это не остановило.

После случившегося семья пострадавшего обратилась в полицию с заявлением на неизвестного мужчину.

Ранее «Толк» сообщал, что в Красноярске мать поставила чужого ребёнка на колени для извинений. Мама пострадавшего мальчика написала заявление, женщине может грозить до трёх месяцев ареста.

ТОЛК