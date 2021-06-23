Горняк22: В Барнауле иностранца приговорили к 15 годам за чат с девочками во «ВКонтакте»

Наручники. Тюрьма Фото: pixabay.com

Самой младшей из жертв было всего восемь лет — злоумышленник находил профили в соцсетях и вступал в разговор под вымышленным именем

В Барнауле суд назначил 15 лет колонии особого режима 41-летнему выходцу из ближнего зарубежья за развращение детей в соцсетях. Об этом сообщает СУ СКР по Алтайскому краю.

Как установило следствие, подсудимый в течение нескольких месяцев знакомился с несовершеннолетними жительницами Алтайского края через «ВКонтакте» и вел с ними переписку под вымышленным именем. В ходе общения он отправлял видеоролики и фотографии порнографического характера, а также разговаривал с ними на темы сексуального содержания.

Жертвами преступника стали шесть девочек в возрасте от восьми до 11 лет – всего следователи установили 15 эпизодов.

В момент совершения преступлений мужчина жил в Набережных Челнах. На время процесса его доставили в столицу Алтайского края, так как большая часть пострадавших была из Барнаула.

Ранее «Толк» сообщил о том, что заключенному из Бийска дали 20 лет тюрьмы за совращение детей в интернете.

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