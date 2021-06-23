Горняк22: В Красноярском крае медведь растерзал подростка в нацпарке

Медведь Фото: pixabay.com

По предварительной информации, животное уже убито. Следователи начали проверку по факту смерти мальчика, по результатам которой будет принято процессуальное решение

В Красноярском крае в национальном парке «Ергаки» возле озера Медвежье дикий медведь насмерть задрал 16-летнего подростка. Ещё один человек пострадал, сообщает пресс-служба регионального следкома.

В местном отделении охотнадзора рассказали, что ЧП произошло днём 21 июня, но спасатели узнали о нём только ночью. Один человек оторвался от группы, двое пошли его искать и встретили медведя, который уже растерзал мальчика и сидел возле трупа. Когда медведь попытался напасть и на них, один из туристов пошел на медведя с ножом и ранил его, но и сам получил травмы. Второй турист притворился мертвым, и это спасло его от нападения, сообщает NGS24.RU.

Всего в туристической группе было 13 человек. Спасатели вывели туристов и травмированного туриста с маршрута.

Ране «Толк» сообщал, что в Барнауле собака напала на женщину на городском пляже. В травмпункте женщине зашили рану и поставили прививку от бешенства.

ТОЛК