Горняк22: В новосибирском Толмачёво дебошира сняли с рейса в Новый Уренгой

Самолёт Фото: pixabay.com

За одно из правонарушений мужчине грозит административный штраф до 5 тысяч рублей или административный арест до пятнадцати суток

В новосибирском аэропорту Толмачёво сотрудники транспортной полиции за неадекватное поведение задержали 40-летнего жителя Красноярского края, сообщает пресс-служба управления на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу.

К сотрудникам полиции обратились работники воздушной гавани. Они заявили, что на борту самолета, вылетающего в Новый Уренгой, находится пассажир, который неадекватно себя ведёт.

Мужчина не выполнял требования экипажа и командира воздушного судна прекратить противоправное поведение, продолжал материться на окружающих и размахивать руками.

Из-за невозможности обеспечить безопасность пассажиров командир воздушного судна прервал руление и вернулся к месту стоянки самолета.

На авиапассажира составили протоколы об административных правонарушениях по статьям 20.1 (Мелкое хулиганство) и 11.17 (Невыполнение лицами, находящимися на борту воздушного судна, законных распоряжений командира воздушного судна).

За второе правонарушение дебоширу грозит административный штраф до 5 тысяч рублей или административный арест до пятнадцати суток.

Ранее «Толк» сообщал, что пьяный пассажир устроил дебош в аэропорту Барнаула. Окружающие просили его успокоиться, но на их просьбы он не реагировал и продолжал ругаться матом.

ТОЛК