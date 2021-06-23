Горняк22: У жительницы Красноярска, которая поставила на колени ребёнка, забрали детей

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Ранее женщина привлекалась к административной ответственности по двум статьям. В настоящее время против неё возбудили два уголовных дела

В Красноярске полицейские изъяли детей у 35-летней женщины, которая заставила ребёнка извиняться на коленях перед её сыном. Это произошло «по причине социально-опасного положения», сообщает пресс-служба регионального МВД.

Инспекторы по делам несовершеннолетних забрали у женщины двух детей восьми и пяти лет.

Ранее 13 июня в полицию обратилась мать девятилетнего мальчика. Она утверждала, что неизвестная женщина напала на её сына. Сотрудники установили личность нападавшей.

Кроме этого, 18 июня полиции стало известно, что эта же женщина в состоянии алкогольного опьянения нанесла телесные повреждения 12-летней девочке из-за личной неприязни.

В ходе проверки полицейские установили, что женщина привлекалась за побои и неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних.

В настоящее время против неё возбудили два уголовных дела по статье 116 УК РФ (Нанесение побоев лицом, подвергнутым административному наказанию).

Ранее «Толк» сообщал, что в Красноярске мать поставила чужого ребёнка на колени для извинений. По её словам, мальчик якобы обидел её пятилетнего сына. Видео происшествия опубликовали в одной из соцсетей.

ТОЛК