ГОРНЯК22 23.06.2021
Происшествия

Горняк22: У детской площадки Барнаула задержали полуголого мужчину

Горняк22
6 часов Ago

Кадр из видео Фото: Telegram-канал "В курсе 22"

На кадрах с места происшествия видно, как лечащего на земле человека скручивают люди в форме — все происходит возле играющих детей

В Барнауле сотрудники ЧОП задержали полуобнаженного мужчину, который бегал во дворе спального района города. Видео с места происшествия появилось в соцсетях.

Инцидент произошел вечером 21 июня в ЖК «Адмирал». По словам местных жителей, молодой человек в одних трусах кричал «помогите» и нечленораздельно бормотал, когда на него надевали наручники. Все произошло возле площадки для баскетбола, на которой в это время играли дети.

Авторы видео предположили, что задержанный находился под воздействием запрещенных веществ.

Утверждается также, что ранее за ним уже приезжала полиция, когда он разгуливал по двору в таком же виде.

Ранее «Толк» сообщал о том, что следователи завели уголовное дело на устроившего дебош в барнаульском аэропорту.

ТОЛК

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