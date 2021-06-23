Горняк22: У детской площадки Барнаула задержали полуголого мужчину

Кадр из видео Фото: Telegram-канал "В курсе 22"

На кадрах с места происшествия видно, как лечащего на земле человека скручивают люди в форме — все происходит возле играющих детей

В Барнауле сотрудники ЧОП задержали полуобнаженного мужчину, который бегал во дворе спального района города. Видео с места происшествия появилось в соцсетях.

Инцидент произошел вечером 21 июня в ЖК «Адмирал». По словам местных жителей, молодой человек в одних трусах кричал «помогите» и нечленораздельно бормотал, когда на него надевали наручники. Все произошло возле площадки для баскетбола, на которой в это время играли дети.

Авторы видео предположили, что задержанный находился под воздействием запрещенных веществ.

Утверждается также, что ранее за ним уже приезжала полиция, когда он разгуливал по двору в таком же виде.

Ранее «Толк» сообщал о том, что следователи завели уголовное дело на устроившего дебош в барнаульском аэропорту.

ТОЛК