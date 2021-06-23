Горняк22: В Бурятии в разгар пандемии депутат устроил свадьбу на 300 человек

Свадьба Тимура Нимаева Фото: instagram.com/nimaev_timur

Торжество, собравшее около трех сотен человек, в том числе известных предпринимателей и политиков, было проведено во время ограничений на любые массовые мероприятия в республике

19 июня в Бурятии в Улан-Удэ 32-летний депутат от КПРФ Народного хурала Тимур Нимаев устроил свадебное торжество на 300 человек в банкетном зале Capital Hall Crystal, сообщает «Коммерсантъ».

Фотографии с мероприятия быстро попали в соцсети и вызвали возмущение жителей региона, которые вынуждены терпеть ковидные ограничения. На кадрах гости без масок стоят тесными группами и обнимаются.

«Детям в парк нельзя, а свадьбы справлять можно, ну что за издевательство», – писали люди, отмечая аккаунты главы региона Алексея Цыденова и местного Роспотребнадзора.

Главный санитарный врач региона Сергей Ханхареев заявил, что Роспотребнадзор проведёт расследование инцидента, сотрудники ведомства проверят соблюдение санитарно-эпидемиологических требований. Правоохранительные органы также проведут работу.

Сам депутат Тимур Нимаев не стал комментировать ситуацию. А первый секретарь бурятского комитета КПРФ Вячеслав Мархаев назвал случившееся атакой политических оппонентов накануне выборов депутатов Госдумы.

В настоящее время Бурятия занимает второе место в России по показателям роста численности заразившихся коронавирусом. В регионе закрыты фудкорты в ТРЦ, спортивные, оздоровительные и развлекательные учреждения, в кафе и ресторанах запрещено проведение банкетов.

Ранее «Толк» сообщал, что в Бурятии новый ковидный госпиталь оказался заполнен за три часа. По словам одного из врачей, эпидемиологическая обстановка в регионе продолжает ухудшаться.

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