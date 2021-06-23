Горняк22: Считавшийся погибшим алтайский парашютист рассказал о крушении самолёта

Дмитрий Степанов Фото: instagram.com/dmitriy_stepanov

По словам спортсмена, пилот держал ситуацию под контролем, но из-за отказа обоих двигателей, крушение самолёта было неизбежным

Уроженец Алтайского края Дмитрий Степанов, которого считали погибшим при крушении самолёта в Кемеровской области, оказался жив. Спортсмен получил травмы, но его жизни ничего не угрожает, сообщает ИА «Банкфакс».

Степанов рассказал, что 19 июня ничего не предвещало беды, шла обычная подготовка к полету.

«Было отличное утро, которое началось с зарядки, кофе девчонкам, тренировки отцепки, записи во взлет. Примерно в 10 часов стоял перед взлетом, на линии осмотра и получал инструктаж по безопасности. По очереди сели в самолет и полетели», – отметил он.

После этого, по его словам, на высоте 20 метров отказал первый двигатель. Все испугались, но быстро поняли, что самолет может совершить посадку. Все сохраняли спокойствие. При заходе на посадку отказал второй двигатель. Самолёт очень быстро начал приближаться к земле. После крушения мужчина ползком выбрался из самолета. Его подобрали спасатели.

Инструктор Алексей Афанасьев вспомнил, что после отказа двигателей им сказали приготовиться к жесткой посадке.

«Кабину оторвало, целой осталась только середина салона. Людей раскидало по салону. Выползали, помогали доставать тех, кто железом зажат, боялись, что керосин загорится», – объяснил он.

По его словам, инструктор и два пилота погибли сразу. Еще один человек умер позже. Сам Афанасьев уже вернулся к работе.

По предварительной информации, причиной авиакатастрофы называют отказ одного из двигателей. Военная прокуратура проведёт проверку по данному факту. В ДОСААФ, которому принадлежал самолёт, заявили, что воздушное судно было исправно.

Напомним, что 19 июня самолет L-410 разбился в районе села Журавлево Кемеровской области. На борту находилось 19 человек, четыре человека погибли. 13 человек были госпитализированы. Возбуждено уголовное дело по статье 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).

Ранее «Толк» сообщал, что погибший Александр Шейкин пилот был инструктором курсантов в Барнауле. Погибший инструктор Алексей Рыбальченко тоже был уроженцем Алтайского края.

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