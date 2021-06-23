Горняк22: В Барнауле грабители пытались взорвать банкомат с 4 млн

Полиция Фото: pixabay.com

Для реализации плана налетчики использовали газовый баллон и электропривод, однако их вспугнула сработавшая сигнализация

В Барнауле предотвращена попытка кражи денег из банкомата. Об этом сообщает Telegram-канал Unusual Crimes Barnaul.

Инцидент произошел в ночь на 22 июня на улице Северо-Западной – на пульт дежурного вневедомственной охраны поступил сигнал о сработке сигнализации на аппарате в отдельно стоящем павильоне.

Прибывший на место наряд обнаружил у банкомата газовый баллон и электрический подвод на улице – таким образом злоумышленники рассчитывали взорвать устройство. Однако самих преступников на месте уже не оказалось.

Сейчас их личности устанавливает полиция – в распоряжении МВД есть видео с камер наблюдения.

По данным источника, в банкомате в момент попытки взлома находилось 3,7 млн рублей. Полиция также проверяет причастность банды к ограблению устройства на улице Воровского.

ТОЛК