Горняк22: Народные приметы 22 июня. Какое хорошее дело нужно сделать
Земляника Фото: 7dach.ru
22 июня в народном календаре называлось Кирилловым или Кириллиным. Еще одно название – Солноворот, связанно с самым длинным световым днем в году
Кириллов день
Славяне верили, что солнце отдает силу почве, чтобы она легче взрастила урожай.
«У Кирилла – от земли сила», – приговаривали люди.
Чтобы солнце не перестаралось и не сожгло землю, крестьяне проводили задабривающие ритуалы.
Что нужно сделать в Кириллов день?
Убить комара – хорошая примета.
«Убьешь комара, когда день прибывает, — полное сито комаров уродится. Убьешь его, когда день начнет убывать, — полное сито комаров будет убито», – цитирует feast-guide.com.
А что нельзя?
По народным поверьям, 22 июня необходимо воздержаться от работы с растениями. Ни посадкам, ни пересадкам день не благоволит.
Приметы на погоду и урожай
- Предки говорили: в Кириллов день заканчивается весна, начинается лето.
- Если рожь цветет, нужно начинать косить траву и сушить сено.