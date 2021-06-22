Горняк22: Жители хрущевок боятся, что ради ЖК «Столичный» под их окнами «оживят» дорогу

ЖК "Столичный" Фото: Виталий Барабаш

Компания «Селф» занялась организацией пожарного проезда в ЖК около пл. Октября, но соседи недовольны перспективой увидеть поток машин под окнами

Жители нескольких домов по соседству с ЖК «Столичный» компании «Селф» пожаловались, что через их двор организуют въезд в огромный дом. Об этом они написали в телеграм-канале «В курсе Барнаул». В офисе застройщика рассказали о том, что сейчас расчищается участок под пожарный проезд и на нем незаконно совсем недавно поставили два гаража.

На что жалуются жители

ЖК «Столичный» находится в середине квартала, ограниченного ул. Профинтерна, пр. Комсомольским, ул. Советской и пр. Калинина. Квартал сформирован среднеэтажной советской застройкой. Во дворах много металлических гаражей и других построек, причем часть из них – самовольные строения.

Горожане написали, что высотка на пл. Октября готовится к заселению.

«Отделочные работы все еще ведутся, а сегодня начали ломать старый забор «Лакта» (молзавод, на месте которого построен дом. – Прим. ред.) для благоустройства въезда. Нас поставили перед фактом, что въезд в огромный жилой комплекс будут делать с нашей тихой жилой улицы в три дома, то есть будут расширять в две полосы дорогу (ул. 1 Мая. – Прим. ред.), сносить деревья и гаражи», – написали горожане.

Они опасаются, что после заселения дома на 628 квартир по двору «будут круглосуточно носиться машины, ни тишины, ни свежего воздуха у нас не будет больше никогда».

Ответ застройщика

Главный инженер компании «Селф» Александр Жокин рассказал «Толку», что сейчас застройщик демонтирует аварийный забор молзавода. Часть его восстановят, а на части участка планируется пожарный проезд через ворота. Эти ворота должны позволить спецтехнике подъехать к зданию с любой стороны.

Также в «Селфе» обращают внимание, что ул. 1 Мая – это место общего пользования, то есть городская дорога со своими красными линиями. По ней имеют право ездить все. И да, ею могут пользоваться, чтобы подъехать к ЖК «Столичный». Но главный подъезд к комплексу организован с ул. 1905 года. (Подъезд спецтехники с ул. Профинтерна обозначен на карте ниже красной линией.)

Александр Жокин также рассказал, что в 2019 году застройщик реконструировал инженерные сети и тепловую камеру, которые соседствуют с ул. 1 Мая. Это было необходимо, чтобы подать в новый дом тепло.

«Старая аварийная тепловая камера возвышалась над землей, а новую мы «утопили», выровняв с грунтом. Как только работы закончились, сюда привезли два гаража и незаконно установили. Их предстоит также демонтировать для организации пожарного проезда, – говорит Жокин. – Компания «Селф» делает все, чтобы благоустроить территорию во дворе своего дома и вокруг него».

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