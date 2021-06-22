Горняк22: Россия вылетела с Евро-2021, крупно проиграв сборной Дании

После матча Россия — Дания Фото: instagram.com/teamrussia

Россияне уступили сопернику три очка, единственный гол на семидесятой минуте встречи забил капитан сборной РФ Артем Дзюба

Сборная России разгромно проиграла датчанам 1:4 в заключительном, третьем туре группового этапа Чемпионате Европы и вылетела из турнира.

Единственный гол в копилку своей команды принес нападающий Артем Дзюба, реализовав пенальти на семидесятой минуте.

Встреча прошла 21 июня в Копенгагене на стадионе «Паркен».

Российская команда оказалась на последнем месте в группе B после победы Бельгии над Финляндией (2:0), завершив таким образом выступление на престижных соревнованиях.

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