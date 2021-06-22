Горняк22: Даже во время изоляции в пандемию на Алтае не упало число случаев гибели детей

Ребенок с велосипедом Фото: pixabay.com

В прошлом году в крае зарегистрировали 144 ДТП с участием детей-пешеходов, три из них закончились летальным исходом. Увеличилось число аварий с участием юных велосипедистов

По данным регионального уполномоченного по правам ребенка, в Алтайском крае снижается число погибших детей в ДТП, при этом выросло количество их смертей при пожарах и на воде. Режим самоизоляции, когда занятость детей должна была проходить в онлайн-режиме, не дала значительных результатов по снижению смертности и травматизма детей, считает Ольга Казанцева.

Информацию о травматизме и смертности детей в Алтайском крае 18 июня на сессии алтайского парламента представит региональный омбудсмен Ольга Казанцева – она выступила с отчетом о работе в 2020 году (есть в распоряжении редакции).

На велосипеде под колеса

В большинстве случаев, по данным Казанцевой, дети гибнут в ДТП как пассажиры, и ответственность за эти происшествия в первую очередь лежит на взрослых. Несоблюдение правил дорожного движения, невнимательность, пренебрежение водителей к использованию детских кресел привели к тому, что за 2020 год погибли три пассажира-ребенка, а 16 получили травмы.

Кроме того, следует из доклада, в прошлом году было зарегистрировано 144 ДТП с участием детей-пешеходов. Три из них закончились летальным исходом. 143 ребенка получили травмы. При этом 69 наездов произошли на пешеходных переходах.

Возросло число ДТП с участием юных велосипедистов (с 21 в 2019 году до 39 в 2020-м). Наибольший рост зафиксирован в Барнауле, Рубцовске, Первомайском и Бийском районах. Выросло количество аварий, в которые попадали дети-водители мототранспорта (с шести до девяти).

В огне или в воде

По данным, представленным Ольгой Казанцевой, в 2020 году утонули 18 несовершеннолетних, это на семь случаев больше, чем в 2019-м. 13 детей погибли в естесственных водоемах.

Главная профилактика подобных трагедий, считает омбудсмен, это организованный досуг детей и подростков летом. Однако оздоровительная кампания, которая проходила в онлайн-режиме, не дала эффекта.

«Одна из ключевых причин – отсутствие доступа к специально организованным пляжам. Дети купаются там, где есть доступ к воде. Необходимо увеличивать количество пляжей и формировать культуру безопасного отдыха у воды. Среди детей до 16 лет гибель произошла именно на местах, не предназначенных для купания», – отмечает Казанцева.

Также в 2020 году в Алтайском крае на пяти пожарах погибли восемь несовершеннолетних. Как отмечает уполномоченный по правам ребенка, Алтайский край занимает 44-е место по числу подобных трагедий среди 85 регионов России.

В большинстве случаев они происходили в аварийном жилье из-за нарушений правил эксплуатации электрооборудования. Еще одна причина – асоциальный образ жизни родителей, злоупотребляющих алкоголем.

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