Горняк22: Под Новосибирском электричка насмерть сбила двух 14-летних девочек

Железная дорога Фото: pixabay.com

По словам очевидцев, подростки получили многочисленные переломы, в том числе открытые. Врачам пришлось идти пешком по камням полкилометра, чтобы добраться к потерпевшим

Вечером 18 июня в Новосибирской области между между железнодорожными станциями – Обское море и Береговая – электричка сбила двух 14-летних девочек, – сообщает «НГС».

Стало известно, что ЧП произошло на перегоне Обское море – Береговая, когда электричка направлялась в сторону Черепаново. Одна девочка погибла на месте. Другая позже скончалась от травм в больнице. После происшествия электричку задержали на 40 минут.

Оказалось, что две 14-летние школьницы купались в Оби, а позже побежали на электричку, чтобы доехать до дома. В этот момент навстречу ехал второй поезд, который задел девочек, – сообщает om1.ru.

Машинист электрички рассказал, что школьницы шли рядом с железнодорожными путями, – сообщает «Инцидент Новосибирск».

«Поезд остановиться не успел и сбил их. Сигналил, пытался тормозить, но из-за большого тормозного пути не вышло. Они даже не обернулись на гудок электропоезда. Шли против ветра и просто могли не услышать. Видимо, были уверены, что держат достаточное расстояние, чтобы их не задела электричка», – объяснил он.

По его словам, девочки шли без наушников, поэтому странно, что они не среагировали на сигнал поезда.

Ранее «Толк» сообщал, что в Алтайском крае поезд сбил говорящего по телефону мужчину. Инцидент произошел на железнодорожном перегоне Боровиха – Цаплино.

ТОЛК