Горняк22: В Барнауле «Нива» с мертвым водителем протаранила Lexus на встречке

Место ДТП Фото: "Барнаул22"/"ВКонтакте"

По словам очевидцев, отечественное авто потеряло управление и вылетело на встречную полосу, врезавшись в один из автомобилей

В Барнауле у водителя во время движения случился сердечный приступ, автомобиль выехал на встречную полосу и протаранил Lexus. Об этом сообщает паблик «Барнаул 22″/»ВКонтакте».

Дорожно-транспортное происшествие с участием двух легковых авто произошло днем 21 июня около дома №149 на улице Малахова (район пересечения с Павловским трактом).

«Нива» выехала на встречную полосу и столкнулась с автомобилем Lexus.

По словам очевидцев, мужчина за рулем отечественного авто был мертв – со слов медиков, он умер еще до столкновения из-за сердечного приступа.

Есть ли пострадавшие в иномарке – не сообщается.

Ранее в Барнауле встали трамваи из-за потерявшего сознание пассажира.

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