Горняк22: Прокуратура закрыла опасный лагерь детей-каратистов в Горном Алтае

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Площадку в селе Аскат организовала спортивная школа из соседнего Алтайского края. На следующий день после проверки детей отправили домой

В Республике Алтай по требованию прокуратуры закрыли несанкционированный детский палаточный лагерь. Об этом сообщает сайт регионального ведомства.

Как сообщили в надзорном ведомстве, площадку в селе Аскат Чемальского района организовала спортивная школа карате из соседнего Алтайского края. Во время визита проверяющих органов в нем находилась организованная группа из 21 ребенка и четырех взрослых (директор и три родителя).

В ходе проверки выяснилось, что у руководителя не было разрешения Роспотребнадзора на размещение, отсутствовала экспертиза соответствия территории лагеря санитарно-эпидемиологическим нормам.

«Также выявлены грубые нарушения противопожарных требований при организации работы лагеря», говорится в сообщении.

По представлению прокурора уже на следующий день лагерь прекратил работу. В отношении организатора отдыха возбуждены административные дела.

Всех детей отправили домой и передали законным представителям.

Ранее психолог перечислила ошибки родителей при организации детского отдыха.

ТОЛК