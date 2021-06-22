Горняк22: Пятеро пострадавших находятся в реанимации после крушения самолёта в Кузбассе

Крушение самолёта в Кузбассе Фото: vk.com/inc_kuzbass

В Центре медицины катастроф Кузбасса сообщили, что после крушения госпитализированы 13 человек из 15 пострадавших. Двое были направлены на амбулаторное лечение

Пятеро спортсменов, пострадавших при крушении самолета в Кемеровской области, находятся в реанимации, заявил губернатор региона Сергей Цивилёв в своём Telegram-канале.

Глава Кемеровской области посетил Центр охраны здоровья шахтёров в Ленинске-Кузнецком, где находятся пострадавшие.

«Всего госпитализированы 11 спортсменов, пять из них в реанимации, все прооперированы. Шесть человек находятся в обычных палатах. Ещё два человека после осмотра от госпитализации отказались, и двое находятся в Кемерове – в городской больнице № 3», – рассказал губернатор.

В пресс-службе регионального правительства заявили, что власти Кемеровской области выплатят материальную помощь семьям погибших и пострадавшим во время крушения самолёта. Размер выплат не уточнили, – сообщает ТАСС.

По словам местных жителей, самолёт при падении едва не зацепил крышу одного из домов. Обломки аэромашины разбросало вокруг в радиусе нескольких метров, – сообщает «РЕН ТВ».

Напомним, 19 июня самолет L-410 кемеровского отделения ДОСААФ в районе кузбасского аэродрома Танай потерпел крушение во время тренировочного полёта со спортсменами-парашютистами.

По предварительной версии, после того как командир самолёта доложил об отказе одного из двигателей, было принято решение о возврате воздушного суда на аэродром вылета. При развороте самолёт, задев крону деревьев крылом, упал на землю, – сообщает пресс-служба Западно-Сибирского СУ на транспорте СК России.

Погибли четыре человека, из них – два пилота. Следователи проводят доследственную проверку по факту авиакатастрофы.

Ранее «Толк» сообщал, что погибший в Кузбассе пилот был инструктором курсантов в Барнауле. Все полеты на самолетах типа L-410 в России приостановлены в связи с расследованием дела о крушении.

ТОЛК