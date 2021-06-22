Горняк22: В Новосибирске на пляже Заельцовского парка нашли тело мужчины

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По словам очевидцев, погибшему мужчине около 40-50 лет, он одет в камуфляжную одежду. Следователи устанавливают все обстоятельства случившегося

Днем 19 июня в Новосибирске на пляже около Заельцовского парка нашли тело неизвестного мужчины, – сообщает «АиФ Новосибирск».

Тело утонувшего вблизи улицы Сухарной обнаружили очевидцы, которые сообщили об этом спасателям.

На теле нет признаков насильственной смерти. Сейчас следователи уточняют личность и возраст погибшего. Для установления причины смерти назначили судебно-медицинскую экспертизу.

Ранее «Толк» сообщал, что в Новосибирске 15-летний подросток утонул в озере на глазах друзей. По словам одного из друзей погибшего, в тот день на озере они были вместе и он видел, как школьник начал тонуть. При этом мальчик не просил о помощи, а просто скрылся под водой.

ТОЛК