Горняк22: Тело полицейского обнаружили в селе на Алтае – идет проверка
Полиция Фото: pixabay.com
По данным СМИ, участковый уполномоченный совершил самоубийство, однако это не связано со службой. Правоохранители работают на месте происшествия
Тело полицейского обнаружили в селе Уль-Кан Республики Алтай. Об этом сообщает портал «Новости Горного Алтая» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
По предварительным данным, участковый уполномоченный совершил самоубийство.
Отмечается, что причины суицида связаны не со службой, а с бытовыми проблемами погибшего.
В обстоятельствах случившегося разбирается СК, МВД проводит проверку.
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