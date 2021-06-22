Горняк22: Тело полицейского обнаружили в селе на Алтае – идет проверка

Полиция Фото: pixabay.com

По данным СМИ, участковый уполномоченный совершил самоубийство, однако это не связано со службой. Правоохранители работают на месте происшествия

Тело полицейского обнаружили в селе Уль-Кан Республики Алтай. Об этом сообщает портал «Новости Горного Алтая» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По предварительным данным, участковый уполномоченный совершил самоубийство.

Отмечается, что причины суицида связаны не со службой, а с бытовыми проблемами погибшего.

В обстоятельствах случившегося разбирается СК, МВД проводит проверку.

Ранее «Толк» сообщал о том, что экс-начальница отделалась «условкой» за гибель дознавательницы из Барнаула.

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