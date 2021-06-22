Горняк22: В Красноярске после проливных дождей затопило улицы

Потоп в Красноярске Фото: кадр из видео vk.com

МЧС Красноярска выпустило экстренное предупреждение. В ведомстве предупредили об очень сильных дождях, грозах, граде и шквалистых усилениях ветра до 25 м/с

В Красноярске после сильного дождя затопило улицы, десятки домов в центральной части города остались без энергоснабжения, – сообщает «Интерфакс».

В пресс-службе МЧС заявили, что энергоснабжение нарушено на улицах Урицкого, Сурикова, Дубровинского, Парижской Коммуны, Мира и Республики. Ливневая канализация в городе не справляется с потоками воды.

От сильного дождя также пострадало здание оперного театра, в котором протекла крыша и вода залила фойе.

На проезжую часть улицы Брянской сошел оползень, под грязевым потоком оказалась машина. В районе происшествия ограничили движение, на месте работают сотрудники ДПС и коммунальные службы, – сообщает «ТВК».

В пресс-службе мэрии Красноярска рассказали, что вода поднималась до уровня 450 см, – сообщает «РБК».

«Сейчас она на уровне 405 см, это нормальный уровень, можно вполне себе жить и планировать будущее. Мы будем оценивать ущерб, когда вода сойдет. Городские службы занимаются ликвидацией последствий паводка», – заявили представители городской администрации.

Губернатор края Александр Усс выезжал в зону затопления и дал мэру поручение разработать план ликвидации его последствий.

Ранее «Толк» сообщал, что в Крыму ввели режим ЧС из-за двухмесячной нормы осадков. Сильные дожди обрушились на восток региона. Сильнее остальных пострадала Керчь.

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