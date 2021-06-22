Горняк22: На Алтае 14-летнюю школьницу убило током в душевой кабине
Следственный комитет Фото: Следственный комитет РФ
От полученной травмы пострадавшая скончалась на месте происшествия. В СК считают, что отец ребенка установил электрооборудование с нарушениями
СК возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности после гибели 14-летней школьницы от удара током в Алтайском крае. Об этом сообщает региональное управление ведомства.
Инцидент произошел 19 июня в Тальменском районе.
Тело ребенка со следами электротравмы нашли в душевой кабине.
По предварительным данным, отец девочки самостоятельно установил оборудование в бане с нарушением правил технической безопасности.
Ведомство проводит комплекс судебных экспертиз.
Ранее «Толк» сообщал о том, что в Алтайском крае маленькую девочку убило гаражными воротами.