Горняк22: «Алтай-Форест» сидящего в СИЗО депутата Бушкова проиграл суд по аренде леса

Заготовка древесины Фото: altaiforest.ru

Выяснилось, что фирма платила за землю, но по соглашениям, которые оказались недействительны. Криминальный шлейф компании тянется еще с 2020 года

Компания подследственного депутата Алтайского Заксобрания Николая Бушкова проиграла в суде дело о взыскании долгов за аренду леса. Об этом сообщает ИА «Банкфакс» со ссылкой на картотеку арбитража.

Ранее Минприроды Алтайского края потребовало взыскать с «Алтай-Форест» плату по договору аренды участка в Залесовском районе для заготовки древесины – сначала чиновники были намерены получить около 7,4 млн рублей, однако потом снизили свои исковые требования до 1 млн. Корректировку сделали в связи истечением сроков исковой давности.

Эти претензии суд удовлетворил, однако решение пока не вступило в законную силу.

«Недостачу» Минприроды обнаружило после проверки Рослесхоза – выяснилось, что фирма платила за землю, но по соглашениям, которые оказались недействительны. Аналогичный процесс сейчас идет по участку в Тальменском районе.

В начале апреля стало известно, что следователи СК предъявили обвинения гендиректору холдинга «Алтай-Форест» Николаю Бушкову в организации незаконной рубки леса с ущербом на сумму более 4,9 млн рублей.

После возбуждения уголовного дела депутат скрылся от органов следствия и был объявлен в межгосударственный розыск. Его задержали на территории Новосибирской области и посадили под арест.

Криминальный шлейф компании тянется еще с 2020 года, когда были задержаны другие члены ее руководства. Не смотря на это Минприроды не спешит расторгать договоры аренды лесных участков, ссылаясь на то, что нет соответствующих оснований. Власти «изучали ситуацию» стоящего на грани закрытия «Алтай-Фореста».

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