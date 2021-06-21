Горняк22: Путин предложил налоговые льготы для семей с детьми, продающих жилье

Женщины с детьми Фото: Сергей Кулыгин, "БР"

Речь идет о семьях с двумя и более детьми, которые в течение года продали недвижимость – это поможет им направить средства на покупку новой квартиры

Президент Владимир Путин, выступая на съезде «Единой России» отметил, что необходимо помочь семьям с детьми, которые пытаются улучшить свои жилищные условия.

Он предложил освободить от уплаты подоходного налога при продаже квартиры, находившейся в собственности менее пяти лет, семьи с двумя и более детьми. Однако такую льготу они получат при условии последующего приобретения нового жилья.

По мнению президента, людям будет предоставлено больше возможностей, и «какая-то копеечка в руках останется, и они смогут использовать ее для покупки большей квартиры».

Отмечается, что сейчас за квартиру, которая находилась в собственности менее пяти лет, необходимо выплачивать подоходный налог. Для семей с детьми, по мнению Путина, это может быть весомой суммой – так как вырученных от сделки средств не всегда хватает для приобретения нового жилья.

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