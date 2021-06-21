Горняк22: Алтайские единороссы определились с кандидатами на выборы в Госдуму

Съезд "Единой России" Фото: altai-ter.er.ru

Предложенных кандидатов «Единой России» от Алтайского края утверждали на прошедшем 19 июня съезде партии в ходе тайного голосования

Решение о формировании территориальных групп и о кандидатурах по одномандатным избирательным округам принято, рассказал секретарь реготделения партии «Единая Россия» Александр Романенко, .

По одномандатным округам от Алтайского края будут баллотироваться: Даниил Бессарабов (Барнаульский избирательный округ №39), Сергей Струченко (Рубцовский избирательный округ №40), Александр Прокопьев (Бийский избирательный округ №41) и Иван Лоор (Славгородский избирательный округ №42).

Также Александр Романенко сообщил, что сформировано 57 территориальных групп – это больше, чем на выборах 2016 года. Наша региональная группа включает в себя «два Алтая» – Алтайский край и Республику Алтай. В список от группы вошли:

генерал Владимир Шаманов,

действующие депутаты Госдумы Наталья Кувшинова и Иван Белеков,

далее идут депутаты АКЗС Артем Шамков, Александр Романенко, Татьяна Ильюченко.

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